Die Ermittlungen zu einer Schlägerei in der Hauptstraße, an der 20 bis 30 Personen beteiligt waren, laufen auf Hochtouren und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Momentan gibt es noch keine neuen Erkenntnisse zu der Auseinandersetzung“, erklärt Daniela Baier vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage des SÜDKURIER. Sie bestätigt, dass die Schlägerei am 5. Juni in der Hauptstraße vor einer Gaststätte stattfand. Ob jedoch diese Gaststätte im Gesamtkontext der Tat eine Rolle spielt, bedarf nach ihren Angaben weiterer Ermittlungen. „Fakt ist, dass in Pfullendorf die gesetzliche Sperrzeit, nämlich 5 Uhr, gilt.“

Krücke soll als Hiebwaffe eingesetzt worden sein

Bei der Schlägerei an dem frühen Sonntagmorgen war die Polizei mit zehn Beamten im Einsatz, wobei fünf Tatverdächtige ermittelt wurden, von denen zwei durch Schläge und Bisse verletzt worden waren. Eine Krücke soll als Hiebwaffe eingesetzt worden sein, und vor Ort wurde auch ein Messer gefunden. Daniela Baier bestätigt, dass die Polizei in den vergangenen Wochen im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg immer mehr Schlägereien verzeichnet. Auf die SÜDKURIER-Frage nach den möglichen Ursachen verweist sie darauf, dass die Menschen nach den strikten Corona-Regelungen nun wieder weggehen und Alkohol konsumieren würden und dabei komme es immer wieder zu Reibereien und Auseinandersetzungen, die nicht selten in körperlichen Übergriffen enden. Eine klare Aussage gibt es von der Polizistin auf die Frage nach der möglichen Verschlechterung der allgemeinen Sicherheitslage der Bürger. Da die Auseinandersetzungen meist eine persönliche Vorgeschichte zwischen den Beteiligten aber, bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr: „Wir leben nach wie vor in einer sehr sicheren Gegend.“ Die Polizei zeige nach wie vor Präsenz an einschlägigen Örtlichkeiten im gesamten Präsidiumsgebiet.

Polizei betreibt Präventionsarbeit an den Schulen

Darüber hinaus gibt es einige Präventionsveranstaltungen, die ab der 7. Klasse in den Schulen angeboten werden. Unter dem Titel „Herausforderung Gewalt“ wird im Vorfeld bereits das Thema Gewalt thematisiert, noch bevor die Jugendlichen damit in Berührung kommen. Hand in Hand mit diesem Thema geht nach Angaben von Daniela Baier auch die Aktion „Tu was!“, bei der es um Zivilcourage geht. Zeugen und Opfer von Gewalt werden dabei sensibilisiert, was zu tun ist, wenn sie Gewaltdelikte beobachten oder erleben.

Die Pressesprecherin listet beispielhaft auf, was man tun kann: „Den Notruf wählen, Tätermerkmale einprägen oder jemanden um Hilfe bitten.“ Auch durch die Verleihung des Zivilcouragepreises, der in Sigmaringen Anfang Mai verliehen wurde, greife die Polizei das das Thema Gewalt auf.