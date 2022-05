Von der Fahrbahn auf das Bankett abgekommen ist am Montag gegen 6.45 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Mazda in einer Linkskurve auf der L 201 zwischen Denkingen und Pfullendorf. Der Fahrer überfuhr mit seinem Auto hierbei ein Verkehrszeichen, sodass insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro entstand. Als Grund für das Abkommen nannte der 28-Jährige, dass er plötzlich niesen musste und hierbei sein Fahrzeug kurzzeitig nach rechts gelenkt habe, informiert die Polizei.