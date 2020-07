von Manfred DieterleJöchle

Aus noch ungeklärter Ursache riss am Dienstag, um kurz nach 19.30 Uhr, eine 20 000-Volt-Freileitung bei Zell am Andelsbach. In der Folge kam es auch noch zu einem Defekt an einem Erdkabel nahe der Kaserne in Pfullendorf, wie der Netzbetreiber Netze BW mitteilt. In der Folge fiel der Strom einerseits rund um Zell selbst sowie in den Ortschaften im Süden des Pfullendorfer Stadtgebiets, bis nach Straß, aus.

Den Monteuren der Netze BW gelang es mithilfe von Schaltungen, in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg, die meisten Haushalte und Betriebe zwischen 20.07 und 20.17 Uhr wieder ans Netz zu bringen. Lediglich im Umfeld der beiden Fehlerstellen dauerte es teilweise bis 21.18 Uhr. Sowohl die Freileitung als auch das defekte Kabelstück wurden nach Angaben des Netzbetreibers im Laufe des Mittwochs wieder instand gesetzt.