von Robert Reschke

Das Jahreskonzert, das es am Samstagabend in der Stadthalle gab, wird wohl den Musikern der Stadtmusik Pfullendorf wie auch den mehreren Hundert Gästen lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Denn die Musiker durften endlich wieder vor Publikum auftreten und die Zuschauer konnten ohne Masken- und Abstandspflicht ein Konzert genießen. Das Orchester, das von Dirigent Herbert Mayer geleitet wurde, bot ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm.

Julia Spähler und Philipp Dürr moderieren

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Stück „Music for a Solemnity“. Derart eingestimmt bekamen die Gäste einen Vorgeschmack auf das weitere Programm. Für die Hintergrundinformationen zum Musikstück und den jeweiligen Komponisten sorgten die beiden Moderatoren, Julia Spähler und Philipp Dürr. Das Stück „Appalachian Overture“, mit vielen kleinen solistischen Einlagen, entführte die Gäste auf eine Reise in die Appalachen in Nordamerika. „Gulliver‘s Travels“ wurde in vier Reiseetappen aufgeteilt. So dominierte hier zuerst die Piccolo-Flöte, gefolgt von den tiefen Bässen, denen dann durchgehende Triolen und schließlich die Trompeten, Hörner und Posaunen folgten.

Langjährige Musiker wurden geehrt

Zahlreiche Musiker wurden im Rahmen des Jahreskonzerts geehrt. Kurt Restle wurde für seine 30-jährige Treue zum Verein von Anton Böll ausgezeichnet.

Als kleine Zwischeneinlage wurden dann verdiente Musikerinnen und Musiker geehrt. Anton Böll, der Bezirksvorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen, konnte zusammen mit Stefan Rehm, dem Vorsitzenden der Stadtmusik Pfullendorf, insgesamt 14 Ehrungen für eine zehn- bis 60-jährige Treue zur Stadtmusik Pfullendorf aussprechen. Zu Ehren der Jubilare spielte das Orchester anschließend den Konzertmarsch „Sempre Unita“. In der anschließenden kurzen Pause konnten sich die Gäste im Foyer endlich wieder einmal ohne Corona-Einschränkungen zwanglos unterhalten.

Dirigent Thomas Stöhr war erkrankt

Danach nahm dann wieder Herbert Mayer den Taktstock in die Hand. Er war an diesen Abend für den erkrankten Thomas Stöhr in die Bresche gesprungen. Mit dem Titel „Overture Fanfare“ konnten die Zuhörer eine neue Form von Fanfaren erleben. Mit einem Trommelwirbel startete das Stück „Lord Tullamore“ und ließ dabei in der Folge irische volkstümliche Klänge ertönen. Mit „Cycles and Myths“ stand der letzte Titel auf dem Programm. Die Gäste erwartete dabei eine Mischung aus zeitgenössischer rhythmischer Musik, gepaart mit ruhigen Intermezzi. Derart musikalisch unterhalten gab es von den Zuhörern nicht endend wollenden Applaus. Von den Musikern gab es daraufhin eine Zugabe. Mit dem Marsch „Arsenal“ gab die Stadtmusik nochmals ihr Bestes und wurde mit viel weiterem Applaus verabschiedet.

Die Gäste haben am vergangenen Samstagabend bereits einen Vorgeschmack erhalten, was sie beim 50. Jahreskonzert im Dezember dieses Jahres noch alles erwarten können.

Spenden statt Eintritt

Für das Jahreskonzert der Stadtmusik wurde kein Eintritt verlangt. Stattdessen sollte freigiebig gespendet werden. Dazu waren mehrere Musikinstrumente als Spendenboxen im Foyer aufgestellt. Der gesamte Erlös soll den Menschen in der Ukraine und den von dort Geflüchteten zu Gute kommen.