Pfullendorf vor 10 Stunden

Pfullendorfer Kinderarzt Sven Supper bleibt bei Stiko-Empfehlung

Sven Supper hält sich weiter an die Empfehlungen zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen, wie sie die Ständige Impfkommission gegeben hat. Wer über 16 Jahre alt ist, kann in der Gemeinschaftspraxis am Stadtsee geimpft werden.