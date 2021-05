von Christl Eberlein

Über ein Jahr Corona-Pandemie, Schließung gastronomischer Betriebe seit November 2020, Einbußen an allen Ecken und Enden: Keine leichte Zeit für Gastronomen. Mit einem Speisenangebot zum Abholen haben sich manche irgendwie über Wasser gehalten. Doch ab Samstag greift eine Lockerung, die es möglich macht, den Betrieb im Gastrobereich teilweise wieder aufzunehmen. Die Reaktionen von Gastronomen in Pfullendorf ist unterschiedlich. Der SÜDKURIER hat bei drei Betreibern nachgefragt.

Hoffnung auf funktionierende „Luca-App“

Im Haus Linzgau empfängt Jürgen Küster nach einem halben Jahr Corona-Schließung wieder Gäste | Bild: Christl Eberlein

Jürgen Küster ist Pächter des Restaurants „Linzgau Haus“ an der Einfahrt zur Staufer-Kaserne. Vor Corona bestand sein Hauptgeschäft aus Gesellschaften und Veranstaltungen in den verschiedenen Sälen im Haus. Seit der Zwangsschließung im November, gibt es bei ihm Gerichte zum Abholen. Die Nachfrage sei schwankend gewesen, sagt Jürgen Küster. Feiertage, wie Ostern oder Muttertag, seien starke Tage gewesen. Und auch, wenn das Wetter schlecht war, habe es mehr Bestellungen gegeben. „Schlechtes Wetter ist gut für uns, denn dann bleibt der Grill zu Hause kalt“, scherzt er. Grundsätzlich sei das Außer-Haus-Geschäft aber nötig gewesen, um zum einen das Team zusammen zu halten und zum anderen auch für die Gäste noch irgendwie präsent zu sein. „Geld verdient man daran im Prinzip nicht“, ergänzt Jürgen Küster. Ab heute empfängt er wieder Gäste im „Haus Linzgau“. Das Hygienekonzept steht und er hofft auch, dass die „Luca-App“ funktioniert. Sie hilft Kontakte nachzuverfolgen und dient als Ersatz für Kontaktformulare. „Wir starten mit einer reduzierten Karte und die Öffnungszeiten sind auch noch beschränkt“, erklärt Küster. „2020 war kein Sonnenscheingeschäft und kein Jahr zum Geldverdienen. Jetzt gucken wir mal, was in Zukunft passiert.“ Ein kleines Gutes hatte die „Zwangspause“ dennoch, die Handwerker konnten in aller Ruhe ein paar Arbeiten am Gebäude vornehmen – es gibt unter anderem neue Vordächer über den Eingängen.

Die Bar bleibt weiterhin geschlossen

Während „Eddy`s U-Bar“ noch geschlossenbleiben muss, freut sich Eddy (Edmon Anti) über die Öffnung der Gastronomie im Freibad Pfullendorf | Bild: Christl Eberlein

Neues gibt es auch bei der Gastronomie im Freibad von Pfullendorf, hier steht ab heute Edmon Anti (Eddy) am Grill. Er hat erst vor Kurzem den Pachtvertrag unterschrieben und startet mit viel Elan in seine erste Saison im Schwimmbad. Doch das ist nicht sein einziger gastronomischer Betrieb, denn er ist auch der Chef in „Eddy‘s U-Bar“. Während er in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun hatte mit den Vorbereitungen für die Öffnung der Schwimmbadgastronomie, sieht es für seine Bar weiterhin düster aus, denn diese muss geschlossen bleiben. Verstehen kann er das nicht, aber das Amt in Sigmaringen habe ihm das Öffnungsverbot für die Bar bestätigt. Cocktails zum Abholen gibt es schon seit Monaten und werde es auch weiterhin geben, aber gut laufe das To-Go-Angebot nicht. Es fehlt einfach das Flair, die Kontakte und die lockere Stimmung. Wann Eddy‘s U-Bar öffnen darf, das steht noch in den Sternen. „Ich wünsche mir, dass das Geschäft wieder anläuft. Ich bin immer positiv und hoffe auf ein bisschen Normalität“, sagt Eddy zur heutigen Öffnung der Gastronomie.

In den vergangenen Monaten gab es nur Abholung

Auf die Öffnung des Außenbereichs in ihrem Lokal am Flugplatz konzentriert sich Ingeborg Klei. Ihr ist es in den vergangenen Monaten durch Gerichte zum Abholen gelungen, die Stammgäste zu halten, die unter anderem mit dem Flieger aus München oder Freiburg bei ihr vorbeischauen. Der heutigen Öffnung sieht sie noch skeptisch ins Auge. „Ich mache mir keine Hoffnung auf einen großen Ansturm“, sagt sie. Zwar ist auch im „Ingeborg*s“ die Terrasse ab heute geöffnet, doch aufgrund des unbeständigen Wetters glaubt sie nicht, dass vorerst viele Gäste kommen werden. „Ich warte einfach ab“, sagt sie. Die „gute Hausmannskost“ aus ihrer Küche gibt es auf jeden Fall weiterhin nach telefonischer Bestellung zum Mitnehmen.