Pfullendorfer Experten kritisieren KfW-Antragsstopp

Der Ende Januar plötzlich erlassene Antrags- und Zugangsstopp für verschiedene KfW-Programmvarianten in der Bundesförderung für effiziente Gebäude stößt auch in Pfullendorf auf Kritik. Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) hat einen Brief an Minister Robert Habek geschrieben. Die Experten Claus Bixler von der Volksbank und Bernd Ruther von der Sparkasse befürchten weitreichende Folgen durch die Entscheidung.