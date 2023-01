„Herr Kugler, wenn ich sie heute betrachte, so jung geblieben und vital, dann fällt es mir schon schwer, zu akzeptieren, dass sie ab heute aus freien Stücken in den Ruhestand treten werden!“ Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz sprach vielen hundert Bürgern sowie etlichen Weggefährten aus Politik, Kultur und Wirtschaft beim Neujahrsempfang in der Stadthalle aus dem Herzen, bei dem Thomas Kugler nach 16-jähriger Amtszeit als Bürgermeister von Pfullendorf und nach 38-jähriger Verwaltungstätigkeit offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Michael Reichle: „Ein Großer verlässt die kommunale Bühne.“

Bürgermeister Michael Reichle

Für die Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf, Wald, Herdwangen-Schönach und Illmensee sowie alle Bürgermeister im Landkreis Sigmaringen ergriff Rathauschef Michael Reichle aus Illmensee das Wort: „Ein Großer verlässt die kommunale Bühne.“ Voller Stolz könne Thomas Kugler auf das Geleistete zurückblicken. Stets ernsthaft bei der Sache, aber nie „bierernst“, beschrieb Reichle den Arbeitsstil seines Amtskollegen, den er stets um Rat fragen konnte „und der sich für nichts zu schade war.“ Als Geschenk überreichte er Kugler eine leere Leinwand, die dieser binnen drei Monaten bemalen muss, wovon sich seine Bürgermeisterkollegen persönlich überzeugen werden.

Wohlmeinende Stimmung für die Soldaten in Pfullendorf

Oberst Albrecht Katz-Kupke

Es sei für ihn eine große Ehre, an der Verabschiedung von Thomas Kugler teilzunehmen, schlug Oberst Albrecht Katz-Kupke den großen gesellschaftspolitischen Bogen. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Glauben an den ewigen Weltfrieden habe sich die deutsche Gesellschaft zu sehr auf sich fokussiert und verlernt, mit Krisen und Katastrophen umzugehen. „Schlechte Zeiten haben wir nicht gekannt“, adressierte der Kommandeur an das Publikum. Dass in Pfullendorf gegenüber den Soldaten eine wohlmeinende Stimmung herrsche, sei auch der hervorragenden Zusammenarbeit mit Thomas Kugler geschuldet, der viel für das gute Miteinander mit der Kaserne getan habe. Für dieses außergewöhnliche Engagement hatte Kugler im Dezember 2020 als einer von wenigen Zivilisten in Deutschland das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold erhalten. Die offizielle Verleihung sollte beim Neujahrsempfang 2021 stattfinden, der coronabedingt abgesagt worden war, verriet Oberst Katz-Kupke.

Pfarrer: „Ein Brückenbauer zu den Kirchen.“

Stadtpfarrer Martinho Dias-Mertola

Namens der Kirchen würdigte Stadtpfarrer Martinho Dias-Mertola Kugler als verlässlichen Ansprechpartner, der den Kirchenvertretern stets auf Augenhöhe begegnete, wobei es bei Diskussionen keine Denkverbote gegeben habe. „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“, erinnerte Dias-Mertola daran, dass nichts selbstverständlich sei, und es gelte, die Umwelt, die Menschen, die Schöpfung zu bewahren.

„Du warst ein Brückenbauer zu den Kirchen“, charakterisierte der Pfarrer das „segensreiche Wirken für Pfullendorf“ von Kugler, dem er Ehrlichkeit, Authentizität, Einsatz und Humor bescheinigte. Den Reigen der Grußworte beendete dann Zunftmeister Andreas Narr namens der Vereine und den Landrätin Stefanie Bürkle würdigte die Verdienste von Kugler für den Landkreis. (Der SÜDKURIER wird noch berichten).

Karl Fritz: „Besonnenheit, Weitblick und pragmatisches Handeln.“

Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz (rechts) überreichte Heidrun und Thomas Kugler ein von Peter Kapitza gemaltes Porträt als Abschiedsgeschenk des Gemeinderates.

Den Auftakt hatte Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz gemacht, der konstatierte, dass die Handschrift von Kugler schon wenige Jahre nach seiner Wahl 2006 deutlich zu sehen war. Fritz listete einige städtische Entwicklungsvorhaben auf, wie die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten, Sanierung der Grundschule am Härle und des Dominikanerinnenklosters bis hin zur Ausgliederung der Stadtwerke GmbH, durch die die Energieversorgung in kommunaler Hand geblieben sei. Er würdigte den Einsatz von Kugler für den Erhalt des Krankenhauses, wo er „Einzelkämpfer im Aufsichtsrat“ war, und dieser Kampf kostete sicherlich viel Kraft und Energie.

Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz.

Im Gemeinderat habe man mithilfe des Bürgermeisters eine gute Politik für die Entwicklung der Stadt und Ortsteile betrieben. Fritz attestierte dem scheidenden Rathauschef unternehmerisches Denken, umfassende Fachkenntnisse, Besonnenheit, Weitblick und pragmatisches Handeln. „Ich schätze ihren Rat, Loyalität und Erfahrung bis zum heutigen Tag“, gestand Fritz, dass der Gemeinderat Thomas Kugler als kompetente Führungskraft und Ratgeber vermissen werde. Die Lacher hatte Fritz auf seiner Seite, als er mit Blick auf Bürgermeistergattin Heidrun Kugler eine Weisheit von Kurt Tucholsky zitierte: „Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen.“ Namens des Gemeinderates überreichte er dem Ehepaar Kugler eine Zeichnung aus der Feder von Peter Kapitza, verbunden mit dem Wunsch, dass der Ruhestand eine erfüllte und schöne Zeit werde.

Musikalischer Abschied mit „New York“

Linzgau Brass.

Exakt um 19.50 Uhr übergab Thomas Kugler seine Amtskette an Karl Fritz, der sie am kommenden Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr, bei der offiziellen Amtseinführung von Ralph Gerster in der Stadthalle an das neue Stadtoberhaupt übergeben wird. Der „Linzgau Brass“ verabschiedete Kugler mit einem seiner Lieblingssongs, „New York“ von Frank Sinatra, bevor die Besucherschar beim Empfang im Foyer von der Trachtengruppe bewirtet wurde. Viele, viele Menschen nutzten die Gelegenheit, sich von Thomas Kugler persönlich zu verabschieden.

Thomas Kugler: „Es war mir eine Ehre, ein Teil von Ihnen gewesen zu sein“

Mit einer Prise Humor, dass mancher Redner bei seiner Laudatio wohl etwas übertrieben habe und er mit „Lob und Ehrungen nicht so recht umzugehen weiß“, kommentierte Thomas Kugler augenzwinkernd die Lobeshymnen auf seine Person und Arbeit. Als „großes Geschenk“ habe er 2016 seine Wahl in Pfullendorf empfunden, was für ihn gleichermaßen Verpflichtung wie Herausforderung war. „Es war mir eine Ehre, ein Teil von Ihnen gewesen zu sein“, ging sein Blick ins Publikum, das ihn am Ende seiner Rede mit Standing Ovations verabschiedete. Obwohl der Bürgermeisterberuf einer der schönsten Berufe sei, hätten seine Frau und er sich für einen neuen Lebensabschnitt entschieden, benannte Kugler nochmals seine Beweggründe für den freiwilligen Abschied.

Gründe für den freiwilligen Abschied

Ausschlaggebend seien persönliche Corona-Erfahrungen und deren Folgen in der Gesellschaft gewesen sowie das Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens während der Pandemie: „Auch mein ständig wachsender Unmut mit der Politik in Bund und Land haben in mir die Erkenntnis reifen lassen, das es noch ein anderes lebenswertes Leben gibt.“ Auf dieses neue Leben sei er gespannt, und müsse sich zuerst mal sortieren.

Heidrun und Thomas Kugler.

„Die Situation ist für mich fast etwas irreal“, bekannte der 63-Jährige, dass er nun letztmals am Rednerpult auf der Bühne der Stadthalle stehe. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, seinen enorm engagierten Mitarbeitern und der Bürgerschaft habe man viel erreicht, sodass er mit einer gewissen Zufriedenheit aus dem Amt scheiden könne. Viel habe man in Erziehung, Bildung und Infrastruktur investiert, und dabei stets auch die Entwicklung der Ortsteile im Blick gehabt. Der Bürgermeister a.D. verhehlte nicht, dass es auch frustrierende Entscheidungen wie die Krankenhausschließung zu verkraften galt. Thomas Kugler wird nicht komplett von der kommunalpolitischen Bühne gehen, denn seine Ämter als CDU-Kreisrat und Vorsitzender des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben will er bis zum Ende der jeweiligen Legislaturperiode fortsetzen.