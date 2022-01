Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Stadthalle hatte Kämmerer Michael Traub höchst Erfreuliches zu vermelden. Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen für 2022 schraubte er von bislang 12,5 auf 18 Millionen Euro in die Höhe. Dazu erhöht sich der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer und auch die Vergnügungssteuer sprudelt mit 200 000 Euro mehr Geld als erwartet in die Kassen. Um 800 000 Euro erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen auf 2,8 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer habe er angesichts Corona verhalten geplant, so Traub, aber die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe habe sich schneller als vermutet verbessert. Die Senkung der Kreisumlage von 30 auf 28,5 Prozent bringt der Stadt auch eine Ersparnis von 383 000 Euro.

Kämmerer Michael Traub. | Bild: Volk, Siegfried

Höhere Gewerbesteuer in den nächsten Jahren erwartet

Insgesamt rechnet Traub auf der Einnahmeseite mit einem Plus von mehr als sieben Millionen Euro, denen teilweise aber auch höhere Ausgaben im Jahr 2022 entgegenstehen. So muss die Kommune, dank dem höheren Gewerbesteueraufkommen, im Jahr 2022 auch mehr an Gewerbesteuerumlage zahlen. Statt geplanter 1,29 Millionen werden es wohl 2,3 Millionen Euro. Exakt 1,25 Millionen Euro stellt Traub in die Rückstellungen für die Finanzausgleichsumlage (FAG) ein, denn auch hier wirkt sich die höhere Gewerbesteuer aus. Für die Kindergärten in Fremdträgerschaft rechnet der Kämmerer mit Kostensteigerungen von 120 000 Euro, sodass der städtische Anteil sich auf 1,9 Millionen Euro erhöht.

Geplante Kreditaufnahme für 2022 nicht nötig

Auf der Ausgabenseite ist für 2022 nun der Eigenanteil von 400 0000 Euro für die Sanierung des Oberen Tores komplett abgedeckt, wobei man hier die 200 000 Euro für die ausgefallene 800-Jahr-Feier investiert. Die andere Hälfte der Kosten übernehmen Land und Bund. Insgesamt verbessert sich die finanzielle Situation der Stadt enorm zum Positiven, so dass auf die geplante Kreditaufnahme im nächsten Jahr von 7,2 Millionen Euro verzichtet werden kann. Angesichts des Geldsegens in den Kassen rechnet der Kämmerer damit, dass man 2022 wieder 75 000 Euro an Negativzinsen bezahlen muss.

Sinnvolle Investitionen suchen

Glänzende Augen bekamen die Gemeinderäte, als Traub bei der Finanzplanung bis 2025 bei den Steuereinnahmen eine Steigerung um sechs Millionen Euro auf rund 30 Millionen Euro prognostizierte, die die nächsten drei Jahre konstant bleiben soll. Das bringt eine Ergebnisverbesserung um etliche Millionen Euro und eine gute gefüllte „Kriegskasse“, die der Kämmerer bis Ende 2025 auf mehr als elf Millionen Euro bezifferte. Das Geld werde auch benötigt, wenn die Kommune mit der Umsetzung der Verbundschule starte, was bis zu 20 Millionen Euro kostet. „Wir haben keine Schulden. Das beruhigt mich“, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler. Angesichts des Geldflusses regte Michael Zoller (UL) an, den finanziellen Freiraum für sinnvolle Investitionen zu nutzen. Damit werde sich das Gremium im ersten Quartal 2022 beschäftigten, sicherte der Rathauschef zu. Wie gut Pfullendorf da steht, wird aus einer Vergleichszahl von Kämmerer Traub deutlich. Im Jahr 2021 hatten 86 Prozent aller Kommunen im Land keinen ausgeglichenen Haushalt und für 2022 treffe dies auf etwa 50 Prozent aller Gemeinden zu.