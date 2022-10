„Der Gemeinderat hat sich nach intensiver Beratung dazu entschlossen, dass es das Eiszelt im Seepark Linzgau auch in der Saison 2022/2023 geben wird“, bestätigte Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Anfrage des SÜDKURIER. Vor dem Hintergrund der Energiekrise insbesondere der drohenden Gasmangellage habe sich der Gemeinderat zur Schließung des Hallenbads entschlossen und man wisse um die Einschnitte, die dies für Teile der Bevölkerung mit sich bringe. Der Verbrauch für das Beheizen des Hallenbads liegt pro Saison bei etwa 150 000 kWh/ Erdgas. Beim Pfullendorfer Eiszelt hingegen erfolge die Beheizung mittels Biogas aus dem benachbarten Blockheizkraftwerk der Stadtwerke.

Wärme im Eiszelt ist Abfallprodukt der Stromerzeugung

Geschäftsführer Jörg-Arne Bias erklärt, dass hier die Wärme als Abfallprodukt bei der Stromerzeugung sowieso anfällt und entweder sinnvoll vor Ort nutzbar gemacht oder über Notkühler direkt an die Umgebungsluft abgegeben wird. Daher plädiere auch er für eine Beheizung des Eiszelts, so der Geschäftsführer. „In einer Zeit in der es bereits viele Einschränkungen für alle gibt, setzt die Entscheidung des Gemeinderats vielleicht auch ein positives Signal“, ist auch Bürgermeister Thomas Kugler davon überzeugt, dass der Betrieb sinnvoll und energiewirtschaftlich vertretbar ist. So könne wenigstens ein Angebot für die Bürgerschaft weiter aufrecht erhalten werden, ohne dabei die angespannte Lage an den Energiebörsen außer Acht zu lassen, erklärt der Rathauschef in einer Pressemitteilung.

Straßenbeleuchtung wird um 22 Uhr abgeschalten

Der Präsident der Bundesnetzagentur Müller warnt bekanntlich vor dem Hintergrund der im September gegenüber dem Vorjahr stark gestiegenen Gasverbräuche vor einer Eskalation und mahnt konsequentes Einsparen an. Nur so könne es letztlich über den Winter reichen. Die Stadt Pfullendorf spart nach Angaben von Bürgermeister und Stadtwerkechef bereits an vielen anderen Stellen. So wird die Straßenbeleuchtung bereits ab 22 Uhr heruntergefahren. Ebenso verhält es sich mit den Temperaturen in alle Büros der Stadtverwaltung. Bias betont nochmals, dass nur durch Einsparungen beim Verbrauch auch in Verbindung mit einem gewissen Komfortverlust, die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise zurückgedrängt und damit ein Stück weit bewältigbar werden können. Das Eiszelt wird laut Bürgermeister Kugler vom 18. November bis 5. Februar 2023 im Seepark seine Tore öffnen.