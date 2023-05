Drei Wochen lang tritt Pfullendorf wieder gemeinsam in die Pedale und sammelt Kilometer für den spannenden Radelwettbewerb, an dem natürlich auch die Ortsteile beteiligt sind. Seit 2008 treten Bürger in Baden-Württemberg für mehr Klimaschutz und Radverkehr bei der Aktion Stadtradeln in die Pedale. Bislang haben sich schon etliche Kreiskommunen und der Landkreis selbst angemeldet.

Anmeldung Anmeldungen sind aber weiter möglich. Die Anmeldung gelingt in wenigen Minuten über www.stadtradeln.de. Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Ziel ist, im vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die CO2-Emissionen zu senken.

Pfullendorf ist zum dritten Mal dabei

Einzelpersonen und Teams können wieder in den Wettbewerb treten, um in den drei Wochen ab dem 16. Juni möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Arbeits- oder Schulweg, die Einkaufsfahrt, als Freizeitbeschäftigung oder als Leistungssport – jeder Kilometer, der mit dem Rad oder E-Bike anstelle des Autos zurückgelegt wird, zählt. Ziel ist es vor allem, das Bewusstsein in der Bevölkerung für eine umweltschonende Lebensweise und Mobilität dauerhaft zu stärken. Die Stadt Pfullendorf ist zum dritten Mal dabei. Andere Kommunen, wie zum Beispiel Meßkirch und Sauldorf machen zum ersten Mal mit.

Mitmachen kann jeder

Am Freitag, 16. Juni beginnt der dreiwöchige Aktionszeitraum des Stadtradelns. Teilnehmen kann jeder, der entweder in Pfullendorf lebt, arbeitet, zur Schule geht oder einem örtlichen Verein angehört. Jede Gemeinde hat so ihren eigenen Wettbewerb innerhalb der Kommune, während gleichzeitig alle gemeinsam auf Kreisebene Kilometer erradeln.

Sternfahrt zum Kreisjubiläum

Auch in diesem Jahr werden wieder einige Kommunen des Landkreises gleichzeitig an den Start gehen und in die Pedale treten. Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ lädt Landrätin Stefanie Bürkle zum Auftakt am 16. Juni zu einer Sternfahrt nach Sigmaringen ein. Das heißt, alle Teilnehmer fahren von ihrem Wohnort in Richtung Sigmaringen. Dort wird der Startschuss für den Wettbewerb gegeben. Anschließend werden bis zum 6. Juli Kilometer gesammelt. Dabei sammelt jeder einzelne für sein Team Kilometer. In Pfullendorf sind derzeit schon 17 Teams mit über 100 Teilnehmenden angemeldet. Darunter ist die Gemeinderatsfraktion der Unabhängigen Liste, aber auch die Kehlbachratten aus Otterswang, die Sparkasse, das Familienzentrum am Neidling und die Kirchen. Aber auch die Verwaltung geht als Team „Verwaltungsradler“ mit gutem Beispiel voran sowie weitere Gruppen und Unternehmungen. Das größte Team stellt bis jetzt der Sanitärkonzern Geberit.

Auch für Einzelradler gibt es ein Team

Wer kein passendes Team findet, kann sich in seiner Gemeinde dem „Offnen Team“ anschließen und einfach mitradeln. Im Kreis Sigmaringen sind dieses Jahr Bad Saulgau, Hettingen, Meßkirch, Mengen, Herbertingen, Hohentengen, Neufra, Scheer, Sigmaringen, Sauldorf, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringen und Wald mit dabei. Deutschlandweit haben sich übrigens 2658 Kommunen angemeldet.

Pfullendorf mit Spitzenergebnis

Im vergangenen Jahr haben sich neun Kommunen im Kreis Sigmaringen an dem Wettbewerb beteiligt. Teilgenommen haben insgesamt 2712 Radelnde. Sie haben stolze 708.598 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Im Vergleich zur Nutzung des Autos konnten so 109 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden werden. Unter den Kommunen im Landkreis hatte mit insgesamt 184.875 erradelten Kilometern Pfullendorf die Nase vorn. Es folgen Bad Saulgau mit 159.999 Kilometern und Sigmaringen mit 143.268 Kilometern. Zu den besten Teams gehörten die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch mit sagenhaften 24.680 Kilometer sowie das Team Geberit mit 22.611 Kilometern.