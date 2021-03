Beim Betrieb des kommunalen Testzentrums rund um das Zelt im Seepark werden die Gemeinden von den Freiwilligen Feuerwehren, dem DRK, dem Malteser Hilfsdienst und weiteren Helfern unterstützt, informiert die Stadtverwaltung. Das Testzentrum wird per „Drive-in“ um das Zelt im Seepark Pfullendorf betrieben. Die Testtermine werden bis vorerst zum 31. März angeboten. Die Testungen finden wöchentlich am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Es ist keine Voranmeldung zu den freiwilligen und kostenlosen Tests erforderlich.

Anspruch für Berechtigte aus Pfullendorf, Herdwangen-Schönach und Wald

Das Testzentrum, das am 16. März in Betrieb geht, ist als „Drive-In“ rund um das Zelt im Seepark angelegt. | Bild: Volk, Siegfried

Ab 16. März haben nun alle Bürger aus Pfullendorf, Herdwangen-Schönach und Wald einmal pro Woche einen Anspruch auf einen anlasslosen und kostenlosen Antigenschnelltest, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen. Also pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht. Also die Personen, bei ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld besteht oder die beispielsweise mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte. Auch Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung oder Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften können sich einmal wöchentlich kostenlos testen lassen.

Abstrichnahme erfolgt im Auto und Testwillige dürfen Fahrzeug nicht verlassen

Der Testablauf sieht vor, dass die Abstrichnahme im Auto sitzend erfolgt und das Fahrzeug nicht verlassen werden muss. Das Testzentrum muss über die Straße „Am Litzelbacher Weg“ aus der Richtung Otterswanger Straße kommend angefahren werden. Personen, die kein Auto besitzen, können auch mit einem anderen Verkehrsmittel oder zu Fuß kommen und müssen sich in dem Fall bei dem eingesetzten Personal am Eingang melden.

Alle Testwilligen müssen eine medizinische Maske tragen

Mengen Testzentrum Mengen: Bürger berichten von ihren Erfahrungen Das könnte Sie auch interessieren

Alle Personen die sich einem Test unterziehen wollen, müssen eine medizinische Maske (OP-Maske, FFP2 oder KN95/N95) tragen. Während der Testung muss lediglich kurz die Nase freigemacht werden. Pro Person ist die Abgabe eines Formularsatzes pro Testung notwendig. Die Formulare müssen im Vorfeld ausgefüllt und dann mitgebracht werden. Die Formulare können auf der Homepage der Stadt Pfullendorf unter www.pfullendorf.de heruntergeladen werden.

Die getesteten Personen müssen nicht vor Ort auf das Ergebnis des Testes warten, sofern kein Testnachweis gewünscht wird. Nach der Testung werden die getesteten Personen nur im Falle eines positiven Befundes benachrichtigt. Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 60 Minuten via Telefon.