Pfullendorf vor 8 Stunden

Pfullendorf bleibt Corona-Hotspot im Landkreis Sigmaringen

Im Landkreis Sigmaringen steigt die Zahl der Corona-Infektionen in dieser Woche weiter an. Dabei sticht vor allem Pfullendorf heraus. Während in der Linzgaustadt die Fallzahlen weiter steigen, liegen weniger Patienten wegen ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus Sigmaringen.