Derzeit sind in Pfullendorf rund 160 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, davon rund 50, vornehmlich Frauen und Kinder, im fünften Stock des Krankenhauses. Für diese Neuankömmlinge haben sich die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Krankenpflegeschule eine besondere Aktion ausgedacht – sie packten Weihnachtspäckchen, die sie bei einer kleinen Feier im ehemaligen Restaurant an die Kinder und Jugendlichen überreichten. Lehrer Horst Geiger war sichtlich stolz, dass die Schüler des zweiten und dritten Ausbildungsjahres diese Aktion selbst initiiert hatten und die wiederum strahlten übers ganze Gesicht, als sie den Kleinen ihre Geschenke überreichten. Die Päckchen waren altersgerecht, und entsprechend mit Spielsachen, Süßigkeiten, Haar- und Modeschmuck gefüllt. Lehrer Geiger fragte, dass es im Raum wohl einen fünfjährigen Jungen geben müsse, auf den ein Päckchen wartet. Schnell war klar, dass der kleine Nikolai gemeint ist. Die Mutter zupfte ihn noch hübsch zurecht und der Kleine trat vor, um von Kimberly Faißt seine Überraschung in Empfang zu nehmen, die die 21-Jährige gepackt hatte.

Für Nikolai hatte Kimberly Faißt ein Geschenk gepackt. | Bild: Volk, Siegfried

Für die Völkerverständigung sorgte Ludmilla Sharmrai, die mit Herzlichkeit als Dolmetscherin agierte. Vor fünf Monaten ist sie mit ihrem Ehemann aus dem umkämpften Gebiet Saporischschja nach Deutschland geflohen. Der Sohn lebt derzeit in Polen und die Tochter ist noch in der Ukraine. „Jeden Tag wurden wir bombardiert“, berichtet Ludmilla von ihren Kriegserlebnissen und hält unerschütterlich am Mantra der ukrainischen Politik fest: „Wir müssen für unsere Unabhängigkeit kämpfen.“ Um diesen Kampf zu führen, hat die ukrainische Regierung allen Männern bis 60 Jahren die Ausreise verboten. Dass nun in Pfullendorf einige jüngere Männer sich unter den Flüchtlingen befinden, sei den Ausnahmeregelungen dieses Verbotes geschuldet, erläutert Ludmilla Sharmrai auf eine SÜDKURIER-Frage. Familienvätern mit drei und mehr Kindern sowie kranken Männern werde die Ausreise beziehungsweise Flucht gestattet.

Nicht nur die Kinder durften sich über Geschenke freuen. Die SRH-Geschäftsführung ließ es sich nicht nehmen, auch den Erwachsenen ein Präsent zukommen zu lassen. „Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest, und dass sie hier zur Ruhe kommen“, wandte sich Lehrer Horst Geiger an die neuen Bewohner des Krankenhauses. Im Namen der Geflüchteten dankte Ludmilla Sharmrai nicht nur Deutschland, sondern auch den Bürgern von Pfullendorf für deren Hilfe: „Wir wünschen ihnen Gesundheit und alles Gute im neuen Jahr!“

Zusätzlicher Zweig für Pflegeschule

Auf ein gutes Jahr hoffen auch die Verantwortlichen der Krankenpflegeschule um Rektorin Daniela Eichelmann, die die Einrichtung seit zwei Jahren leitet. Derzeit werden dort 68 angehende Pflegekräfte unterrichtet, darunter auch Peter Kiesler. Er ist einer der wenigen Männer und mit 57 Jahren auch der älteste Schüler, wie er im SÜDKURIER-Gespräch launig erzählt. Der gelernte Koch ist im dritten Ausbildungsjahr und kann bald als Krankenpfleger arbeiten. Ab 1. April wird es in Pfullendorf einen zusätzlichen Unterrichtszweig geben. Dann werden Pflegehelfer ausgebildet, wobei diese Ausbildung ein Jahr dauert und für die Zulassung reicht der Hauptschulabschluss.