Im Alter von 93 Jahren ist der Geistliche Rat Wilhelm Weßbecher verstorben. Sein Lebensweg und sein Amt führten ihn immer wieder in das Linzgau. Seinen Ruhestand verbrachte er in Pfullendorf.

Im Alter von 93 Jahren ist der Geistliche Rat Wilhelm Weßbecher am 3. März in Immenstadt verstorben. Weßbecher verbrachte die Zeit seines Ruhestandes von 1995 bis 2017 in der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau und lebte in Pfullendorf.2017 war der