Die Pfadfinder vom Stamm der Schwarzen Panther trafen sich zu ihrer jährlichen Vollversammlung. Neben der Wahl eines neuen Vorstands standen auch die Vorstellung des Tätigkeitsberichts und die Präsentation des Leiterfindungskonzepts auf dem Plan. Auch die Notwendigkeit von größeren Gruppenräumen thematisierte der Pfadfindervorstand. Wie aus einer Pressemitteilung hervor geht, stellten die Scouts in rund zwei Stunden ihre Tätigkeiten der vergangenen zwölf Monate vor. Die Höhepunkte seien das Sommercamp und die Spendenfahrt nach Peciu Nou Rumänien gewesen, wo die Pfadfinder etwa 750 Kilogramm Hygieneartikel an das dortige Kinderheim übergeben haben.

Ebenfalls stellten die Pfadfinder ihr stammeseigenes Leiterfindungskonzept vor, das sechs neue Gruppenleiter hervorgebracht habe. Dadurch habe der Stamm der Schwarzen Panther jetzt eine Leiterrunde mit 18 Mitgliedern. Mit den momentan knapp 80 Mitgliedern sei dies auch notwendig. Damit stießen die Pfadfinder jedoch an die Grenzen der Gruppenräume, die die Stadt Pfullendorf zur Verfügung stelle. Ein weiterer Raum sei eigentlich notwendig, meinte Pfadfinder-Chef Felix Hug. Er erklärte, dass er diesbezüglich immer wieder mit der Stadt in Kontakt stehe. Auf der Versammlung wählten die Stimmberechtigten eine neue Stammesführung, bestehend aus fünf Mitgliedern. Sie stimmten geschlossen für die Wiederwahl des Vorsitzenden Felix Hug. Ebenfalls einstimmig wurden Martin Braun als Stellvertreter und Julia Braun als Kassiererin gewählt. Neu zum Vorstand stießen Michel Rothbauer und der 16-jährige Joshua Gora. Mit dem jungen Nachwuchs in der Stammesführung sieht der Vorsitzende Felix Hug den Pfadfinderstamm für die Zukunft gut aufgestellt.

Nächstes Jahr erwarte die Schwarzen Panter ein spannendes Programm, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfadfinder. Unter anderem nehmen die Pfadfinder am Landeslager teil, wo etwa 800 Teilnehmer erwartet werden. Der Höhepunkt des Jahres werde die Feier des 20-jährigen Bestehens der Schwarzen Panter sein