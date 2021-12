Auch in diesem Jahr konnten Vertreter der katholischen Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Stamm St. Jakobus Pfullendorf das Friedenslicht in die Linzgaustadt bringen. Das in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird alljährlich an Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben, teilt Dr. Marius Burth für die Pfadfinder mit. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Friedensnetz ein Licht das alle verbindet“. Mit Worten und Taten setzen sie sich für den Frieden in der Welt ein. Dazu möchten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit dem Friedenslicht ein internationales Symbol setzen und alle Menschen dazu motivieren sich für den Frieden und für ein tolerantes Miteinander einzusetzen.

Kerzen und Laternen mitbringen

Das Friedenslicht wird von den Pfadfindern am kommenden Samstag, 18. Dezember, im Freien vor der Wallfahrtskirche Maria Schray, um 17 Uhr mit einem Wortgottesdienst ausgegeben. Zudem wird das Friedenslicht ab dem 4. Advent auch in St. Jakobus zur Abholung bereit stehen. Jeder ist dazu eingeladen sich in diesem Zeitraum eine eigene Kerze oder Laterne am Friedenslicht zu entzünden und das Licht mit nach Hause zu nehmen. Aufgrund der aktuellen Lage müssen die Kerzen und Laternen selbst mitgebracht werden. Es gelten natürlich die offiziellen Regeln zum Infektionsschutz, insbesondere gilt die Maskenpflicht und es ist auf angemessenen Mindestabstand zu achten.

Tradition seit 1994

Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem und sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.

Gerade in diesem Jahr gewinnt das Licht aus einem Land, in dem die Hoffnung auf Frieden politisch vor neuen Wegen steht, an Symbolkraft. Auf seiner Reise nach Pfullendorf verbindet das Friedenslicht auf über 3000 Kilometern verschiedenste Nationen und Religionen, die alle von dem Wunsch nach Frieden geeint sind.

Für Frieden und Gerechtigkeit

Erneut wollen Pfadfinder mit dem Friedenslicht ein gemeinsames Zeichen setzen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder leisten aktive Friedensarbeit. Sie suchen den Dialog mit Menschen anderer Überzeugungen. Mit vielen Aktionen bekennen sie nicht nur ihren Glauben und ihre Überzeugung, sondern treten aktiv für Frieden und Gerechtigkeit ein. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Betlehem wollen die 220 000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.