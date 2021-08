Die Vorfreude war riesig. Corona hatte im vergangenen Jahr alle Zelt- und Camplagerpläne der „Schwarzen Panter“ zunichte gemacht. Jetzt freuten sich kleine und größere Pfadis auf das Sommercamp in Wutach-Ewattingen und das Leitungsteam hatte im Vorfeld viel Mühe und Zeit in die Planungen investiert. „Die Einhaltung der Verordnungen zu Covid-19 machte es den Gruppenleitern nicht unbedingt einfacher“, erklärt Pfadichef Felix Hug, der die „Schwarzen Panter“ vor 17 Jahren gründete. Letztlich hatte man ein spannendes und abwechslungsreiche Lagerprogramm vorbereitet und 43 große und kleine Scouts hatten sich für das Stammescamp angemeldet.

Erste Nacht war schon schwierig

Ein Vortrupp, bestehend aus den Gruppenleitern, Ranger/Rover und Küchenteamer baute die Großzelte auf, bei trockenem Wetter und mit viel Optimismus. So wurden am Folgetag die in Pfullendorf wartenden Kinder und Jugendlichen abgeholt und das Camp konnte starten. Wohlbehalten erreichten die Pfadis ihr Lager, bezogen die Zelte und die Bedingungen verschlechterten sich zusehends. „Das unbeständige Wetter machte uns schon in ersten Nacht zu schaffen“, berichtet Hug.

Ein Blick in das durchnässte Zeltinnere. | Bild: Felix Hug

Zelte der Wölflinge unter Wasser

Gegen zwei Uhr waren einige Leiter durch den starken Regen und Unwetter wach geworden und ihr erster Gedanke war: „Zelte überprüfen und sichern“. Einige Zelte der kleinsten Scouts, den Wölflingen, standen bereits unter Wasser und die Schlafsäcke und Klamotten waren durchnässt. Zwei Stunden später waren alle Kleinen umquartiert und für Alle hatte man trockene Kleidung und warme Decken organisiert. „Das Problem war dabei nicht der Regen, der durch die Zelte lief, sondern das Wasser, das von unten in die Zelte drückte“, konstatiert Felix Hug im SÜDKURIER-Gespräch. Der Boden war schlichtweg so gesättigt, dass er kein Wasser mehr aufnehmen konnte.

Das Schuhwerk wurde heftig strapaziert. | Bild: Felix Hug

15 Zentimeter hohe Schlammbrühe

Schon am nächsten Tag standen auch die Schlafzelte der Jugendlichen und Gruppenleitern das Wasser und binnen weniger Stunden schwappte im Zeltinneren eine 15 Zentimeter hohe Schlammbrühe. Das geplante Lagerprogramm konnte nur noch teilweise durchgezogen werden. Am vierten Tag wurden die Zustände auf dem Camp immer schwieriger. „Schlamm und Wasser wohin man auch schaute, die Kindern und Gruppenleiter hatte keine trockene Schuhe mehr, die Klamotten waren im Nu mit Matsch getränkt“, erzählt der Pfadfinderchef.

Schwarze Panter Seit dem 24. Oktober 2004 gehören die „Schwarzen Panter“ dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Landesverband Baden Württemberg. Im November 2006 wurden die Pfullendorfer einstimmig von der Landesdelegiertenversammlung zum Stamm ernannt. Der Name „Schwarzer Panter“ soll symbolisieren, dass man immer bereit ist, dass Pfadfindersein zu erleben, auf Fahrt zu gehen, immer in Bewegung ist – eben die Eigenschaften des eines schwarzen Panters. Pfadfinderarbeit stellt sich in drei Altersgruppen dar. Die Acht- bis Elfjährigen sind als Wölflinge aktiv, die Elf-bis 16-Jährigen als Pfadfinder und ab 16 Jahren kann man sich als Ranger/Rover betätigen.

Krisenmeeting war angesagt

Hinzu kam, dass durch Regen und Unwetter sich auch noch die Sturmheringe lösten, mit denen die Zelte am Boden festgespannt waren und der Wetterbericht verhießt keine wirkliche Besserung. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen der „Schwarzen Panter“ das Camp abzubrechen. „Das fiel uns schwer, aber Gesundheit und Sicherheit gehen vor“, steht für Hug und sein Leiterteam außer Frage, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Das Camp wurde abgebaut und es ging zurück nach Pfullendorf, wo alle Pfadis wohlbehalten ankamen.