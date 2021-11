Pfullendorf vor 5 Stunden

Pedelec von Teenager in der Bahnhofstraße von Auto erfasst: Polizei sucht roten Kleinwagen

Das Pedelec eines 13-Jährigen ist am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße in Pfullendorf von einem unbekannten Autofahrer erfasst worden. Der Autofahrer hielt bei dem Unfall an und sprach mit dem Teenager. Die Polizei sucht den Mann jetzt aber trotzdem.