von Julia Lutz

Das Eiszelt im Seepark öffnet am Freitag, 18. November. Die Schlittschuhe können endlich aus dem Schrank geholt werden, denn trotz Energiekrise kann die Stadt das Eiszelt öffnen. Grund ist, dass die Freizeiteinrichtung mit Bioenergie von einem benachbarten Bauernhof betrieben wird und somit nicht von den Sparmaßnahmen betroffen ist, wie zum Beispiel das Hallenbad. Start ist am Freitag, 18. November, um 19 Uhr mit einer Eisdisco. Bis 5. Februar bleibt das Eiszelt voraussichtlich geöffnet. Auf der 500 Quadratmeter großen, überdachten Eisfläche können Eislauffans bei jeder Witterung ihre Runden drehen. Dazu gibts fetzigen Sound. Die Schlittschuhe kann man sich im Zelt gegen eine Gebühr von drei Euro plus 20 Euro Pfand ausleihen. Im Bistro werden kleine Snacks und Getränke angeboten.

Das sind die Öffnungszeiten

Die freien Laufzeiten sind montags von 15 bis 18.30 Uhr, dienstags und mittwochs von 15 bis 20.30 Uhr, freitags von 13 bis 18.30 Uhr, samstags von 13 bis 20.30 Uhr und sonntags von 9.30 bis 20.30 Uhr. Den Eisstockschützen gehört das Eis montags von 19 bis 22.30 Uhr. Die Eisdisco findet immer freitags von 19 bis 22.30 Uhr statt. Die übrigen Zeiten gehören Schulen und Gruppen. Buchungen sind bei der Tourist-Information, Telefon 0 75 52/25 11 31, möglich. Nach jeweils 90 Minuten Laufzeit wird das Eis frisch aufbereitet. In dieser Zeit muss das Eiszelt verlassen werden. Während der Weihnachtsferien ist das Eiszelt täglich von 11 bis 20.30 Uhr für das Publikum geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, ist kein Betrieb auf der Eisbahn. Bei Sturm ab Windstärke 8 muss das Eiszelt aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Der Eintritt kostet zwei Euro für Jugendliche bis 16 Jahre. Die Zehnerkarte kostet 18 Euro und die Zwanzigerkarte 34 Euro. Erwachsene zahlen drei Euro beziehungsweise 27 Euro oder 51 Euro. Eislaufhilfen können für 2,50 Euro ausgeliehen werden. Die Preise gelten immer für eine Laufzeit. Erhältlich sind auch Eislaufgutscheine. Diese gibt es bei der Tourist-Information oder im Eiszelt.