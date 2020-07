Ostrach/Pfullendorf/Überlingen vor 7 Stunden

Ostracher Firma baut eine Umkleidekabine, die sich eigenständig desinfiziert: Wer braucht denn so etwas?

Hose an, Hose aus: In Umkleidekabinen des Einzelhandels können Coronaviren massenhaft umherfliegen. Nun bringt die Ostracher Firma Tegos eine Umkleidekabine auf den Markt, in der Bakterien und Viren mit einem speziellen Licht abgetötet werden. In einem Pfullendorfer Sportartikelgeschäft stellte Tegos die Kabine vor. Würde sie das Verkaufspersonal entlasten und Shopping wieder attraktiver machen? Wir haben bei den Einzelhändlern nachgefragt.