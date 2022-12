Ostrach – Wer beim Weihnachtsmarkt-Bummel ein besonderes und handgemachtes Präsent sucht, ist auf dem Ostracher Adventsmarkt genau richtig. Dieser traditionelle Markt findet am kommenden Samstag, 3.¦Dezember, von 11 bis 21 Uhr statt.

In Ostrach bietet ein Großteil der Markt-Beschicker genau solche Waren an. Vom Lammfell über handgefertigte Kerzen, vielfältige Holzschnitzereien oder Handbemaltes und auch ein großes Angebot an gestrickten Artikeln wird an den Ständen zu finden sein. Über 30 weihnachtlich geschmückte Holzhütten laden die Besucher zum Verweilen, Plaudern, Genießen und natürlich auch zum Kaufen ein.

Birgit Bauknecht, die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Ostrach zeigt sich bereits im Vorfeld erfreut über die große Resonanz bei den Händlern. „Natürlich sind wir auch froh, dass wir nach zweijähriger Pause nun wieder diesen besinnlichen Adventsmarkt veranstalten können. Zudem sind wir stolz auf unser breit gefächertes Angebot, bei dem auch viel Kunsthandwerk zu finden sein wird“, stellte sie fest.

Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. Neben herzhaften Bratwürsten und Schupfnudeln können sich die Besucher erstmalig auch auf frisch zubereitete Dinnele freuen. Die Ostracher Schulen, die wieder mit drei Ständen aufwarten, bieten unter anderem süße Leckereien wie Waffeln an.

Ausschank in Pfandtassen

Außerdem achtet der Veranstalter wieder auf Nachhaltigkeit und insbesondere auf die Vermeidung von unnötigem Müll. Dazu werden an allen Glühweinständen die Getränke ausschließlich in die vereinseigenen Tassen eingeschenkt. Gegen ein Pfand können die Besucher die weißen Tassen mit dem HGV-Logo erwerben. Am Pfarrheim spült eine Schulklasse die Tassen und gibt das Pfandgeld zurück, wenn die Tassen abgeliefert werden.

Programm

12.30 Uhr Jugendkapelle des MV Ostrach

13.30 Uhr Regenbogenchor

14 Uhr Vorstufenorchester

des MV Ostrach

14.30 Uhr Gesangseinlage des Kindergarten St. Pankratius, Auftritt der „Drei Käse hoch“ mit dem Nikolaus

15.30 Uhr Nikolausbesucht

16.30 Uhr Gesangseinlage der Grundschule

17.15 Uhr Jagdhornbläser

17.45 Uhr Linedance

18.30 Uhr Turmbläser