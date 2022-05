Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand am Montag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Omnibus. Die 59-jährige Fahrerin des Omnibusses wollte von der Adolf-Kolping-Straße nach links in die Martin-Schneller-Straße abbiegen. Aufgrund der Fahrzeuggröße hatte die Fahrerin links geblinkt, sich jedoch nicht vollständig nach links auf die Abbiegespur eingeordnet. Der 82-jährige Fahrer eines Renault erkannte die Verkehrssituation offensichtlich nicht und überholte den Omnibus während des Abbiegevorgangs auf der Abbiegespur. Bei der Kollision blieben alle Beteiligten unverletzt. Nach der Unfallaufnahme konnten alle Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen, teilt die Polizei mit.