Pfullendorf – Die Wiesn in München verpasst? Der Wasen in Bad Cannstatt zu weit weg? Alles kein Problem. Wer Oktoberfest-Stimmung genießen will, sollte sich Samstag/ Sonntag in das Festzelt im Seepark nach Pfullendorf begeben. Dem Anlass entsprechend gerne in Dirndl, Lederhosen oder ähnlicher Oktoberfest-Tracht, denn das passt einfach zum weiß-blau geschmückten Festzelt, zu Maßkrügen, Brezn und zünftiger Blasmusik.

Die Stadtmusik Pfullendorf veranstaltet am 8./9. Oktober nach zwei Jahren Pause wieder ihr beliebtes Oktoberfest. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird dieses Mal allerdings kein Kartenvorverkauf angeboten und folglich kann man auch keinen Tisch reservieren. Warum? „Wir wussten im Frühjahr noch nicht, ob es im Herbst wieder Corona-Einschränkungen gibt und mit dieser Ungewissheit war uns der Aufwand mit dem Vorverkauf zu groß“, erklärt Vorsitzender Stefan Rehm. Wer zuerst und entsprechend früh kommt, hat also freie Platzwahl. Die rund 1000 Karten zum Ticketpreis von je 9 Euro werden am Samstagabend an der Abendkasse verkauft. Die zahlreichen Helfer aus den Reihen der Stadtmusik und deren Angehörige, Feuerwehr, Security und Deutsches Rotes Kreuz wollen für eine gemütliche, sichere Veranstaltung im Seepark sorgen.

Das Zelt öffnet am Samstag um 17.17 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren und alle unter 18 müssen das Fest um Mitternacht verlassen. „Meist endet das Oktoberfest gegen ein Uhr, so viel verpassen die Jugendlichen also gar nicht“, sagt Rehm. Die Musikkapelle aus Eriskirch sorgt für den musikalischen Empfang. Um 19 Uhr wird das Fass angestochen. Ab 21 Uhr heißt es „Bühne frei“ für Polka Cabana. „Die sind klasse“, stellt Rehm in Aussicht. Polka Cabana setzt sich aus 17 Musikern und Musikerinnen aus der Region westlicher Bodensee und Donautal zusammen. Das Repertoire umfasst traditionelle Blasmusik, moderne Pop- und Schlagermusik. „Unsere Spielfreude ist unser Markenzeichen und die gute Atmosphäre auf der Bühne überträgt sich auf unser Publikum“, heißt es seitens der Blaskapelle.

Das Speisenangebot ist bayrisch geprägt, so gibt es beispielsweise Haxen, Fleischkäse, Oktoberfest-Bratwurst und am Sonntag wird Weißwurst aufgetischt. Am Sonntag, das wissen die Oktoberfest-Kenner, wartet zudem eine große Auswahl an Kuchen und Torten auf die Süßmäulchen.

Der Tag nach der Festzelt-Wiesn-Party ist familienorientiert. Für die kleinen Gäste wird Kinderschminken, Spielen und einer Hüpfburg angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt beim Frühschoppen der Musikverein Weildorf und danach die Stadtkapelle Gammertingen.

Als Einnahmequelle ist das Oktoberfest für die Stadtmusik ein wichtiges Event. „Wir brauchen immer Noten, Uniformen, Instrumente oder Inventar für das Probelokal, das seit Oktober im Bonhoeffer-Haus untergebracht ist“, so Rehm.

Stadtmusik

Die Stadtmusik Pfullendorf zählt aktuell 50 aktive Musikerinnen und Musiker. Wer das Orchester „live“ erleben möchte: Am 11. Dezember findet in der Stadthalle das 50. festliche Jahreskonzert statt.