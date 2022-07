Tradition hat in Pfullendorf, dass ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird, und so fand die Ehrung von oftmaligen Blutspendern wieder im schönen Ambiente des historischen Ratssaales statt. 29 Namen umfasste die Liste der Frauen und Männer, die zehn, 25, 50 oder 75 Mal ihr Blut gespendet haben. Höchstwahrscheinlich war es dem Wetter oder auch Corona geschuldet, dass nur ein Dutzend Eingeladene ihre Urkunde, Anstecknadel und Präsent persönlich in Empfang nahmen, darunter Gertrud Bürkle, die schon 75 Mal dem Spendenaufruf des DRK gefolgt ist.

Bürgermeister bezeichnet Blutspender als Vorbild für die Gesellschaft

„Leben retten. Leben ermöglichen“, zitierte Bürgermeister Thomas Kugler den Leitspruch des Blutspendedienstes und bezeichnete die Geehrten als Vorbilder für eine zunehmend passiver werdende Gesellschaft. „Sie bringen sich aktiv für die Gemeinschaft und spenden für Unbekannte“, lobte der Rathauschef. Andreas Kees, Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes, freute sich über eine steigende Zahl an Erstspendern. Bewährt hat sich nach Angaben der Verantwortlichen die der Pandemie geschuldete neue Terminstruktur, das heißt, die vorherige Terminreservierung.

Dadurch gebe es keine Warteschlangen mehr, besonders zur Feierabendzeit, nannte er als positiven Effekt. Negativ sei, dass man auf kurzentschlossene Spender verzichten müsse. Insgesamt könne man den Ablauf nun auch mit weniger Personal gut bewältigen.

DRK-Vorsitzender warnt vor „Rückstau“ bei Operationen

Wie zuvor Bürgermeister Kugler sprach auch Kees das Thema „Organspende“ an und erklärte, dass aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung in Deutschland es eine lange Warteliste gebe und auch immer mehr Jüngere benötigten eine Organspende. Sorgen bereitet dem DRK-Chef die Corona-Situation. Kees wies auf die steigende Inzidenz hin und ergänzte, dass in Krankenhäuser weiter viele Operationen verschoben würden, was zu einem zunehmenden „Rückstau“ führe und irgendwann müssten diese Operationen durchgeführt werden. Angesichts dieser Problemlage verstehe er die Politik nicht, die immer mehr Krankenhäuser schließe.