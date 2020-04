von Stefanie Lorenz

Ein kunterbuntes Zeichen gegen die Isolation durch den Coronavirus haben einige Kinder der Notbetreuungsgruppe des evangelischen Kindertagheims gesetzt. Wunderbare Frühlingslieder und ein schönes Gedicht trugen die Mädchen und Jungen auf der Terrasse des Seniorenwohnzentrums „Grüne Burg“ vor. Gerührt und freudig lauschten die Bewohner dem liebevoll gestalteten Vortrag hinter den Fenstern ihrer Zimmer.

Anrührendes Frühlingslied macht Hoffnung

„Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März, immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz“, sangen die Kinder unter Begleitung der Erzieherinnen Daniela Weißhaupt und Esther Rebholz und einigen der Zuhörer traten die Tränen in die Augen angesichts des hoffnungsfrohen Textes und des fröhlichen Auftritts der kleinen Akteure.

Bewohner erleben Isolation unterschiedlich

50 Bewohner hat die „Grüne Burg“ derzeit. Wegen der Corona-Krise dürfen sie nicht von ihren Angehörigen besucht werden. Seit das Land Baden-Württemberg die Vorschriften verschärft hat, dürfen sie auch selbst die Einrichtung nicht mehr verlassen – außer in begründeten Einzelfällen. „Diese Situation wird unterschiedlich erlebt“, berichtet Leiterin Nicole Welschinger. Diejenigen Bewohner, die vorher regelmäßig und häufig von ihren Angehörigen besucht wurden, würden besonders unter der Isolation leiden.

Bewohnerin Ursula Pousset freut sich über den schönen Auftritt der Kinder. | Bild: Stefanie Lorenz

Um den Senioren trotzdem Kontakt zu Familie und Freunden zu ermöglichen, wird in der „Grünen Burg“ moderne Technik eingesetzt. „Die Mitarbeiter helfen den Bewohnern dabei, Tablets mit Skype zu benutzen, so dass sie mit Angehörigen reden können und diese dabei auch sehen können“, schildert Nicole Welschinger. Das freue die Betroffenen sehr. Mit verschiedenen Angeboten sorge das Team dafür, dass die Senioren nicht untätig in ihren Zimmer sitzen müssten.

Wohnzentrum bietet Gymnastik für die Senioren an

„Weil die Bewohner nicht rausgehen dürfen, ist es uns wichtig, dass sie trotzdem Bewegung haben“, betont Nicole Welschinger. Deshalb werde Gymnastik angeboten. Frische Luft können die Senioren auf den Balkonen, der Dachterrasse und der Terrasse „tanken“ – dabei müssen natürlich die Abstandsregeln eingehalten werden.

Regenbogen als Symbol des Zusammenhalt

Die Aktion des Kindertagheims war zustande gekommen, nachdem die insgesamt sieben Kinder der Notgruppe sich an der bundesweiten Aktion „Regenbogen gegen Corona„ beteiligen wollten. Wie Leiterin Heike Heilig berichtet, wurde den Kindern die Geschichte von der Arche Noah erzählt. Darin besiegelt Gott den Bund mit Noah durch einen Regenbogen. „Die Gebetsstunde zum Thema Regenbogen hat den Kindern gezeigt, dass dieser ein Symbol der Verbundenheit ist“, so Heike Heilig.

Wie eine Brücke sollte er sein, der zeigt, dass Menschen in aller Not stets zusammenhalten. Die Erzieherin erklärten den Kindern, dass sich dieser Zusammenhalt in Corona-Zeiten darin ausdrücke, zuhause zu bleiben und auf Dinge zu verzichten, die uns lieb sind, um andere zu schützen.

Kinder singen und tanzen unter dem Regenbogen

Sichtlich Spaß hatten kleinen Akteure dabei, den Senioren eine Freude zu bereiten. Beim Volkslied „Alle Vögel sind schon da“ sangen die Bewohner eifrig mit, denn diesen Text kannte natürlich auch die ältere Generation. „Gott schickt uns einen Regenbogen über unsere Welt“ – ein anrührendes Gedicht trug Daniela Weißhaupt vor. Beim Regenbogentanz tummelten sich die Mädchen und Jungen unter dem farbigen Bogen. Diesen hatten sie im Kindertagheim gebastelt und mit bunten Farben bemalt. Der Regenbogen ziert jetzt ein Fenster der „Grünen Burg“. „Wir hoffen, dass sie sich an den bunten Farben freuen und daran denken, dass Gott uns verspricht, dass er uns nicht vergisst“, sagte Daniela Weißhaupt.

Viel Lob und Applaus für die schöne Aktion

„Eine schöne Aktion“, freute sich Bewohnerin Ursula Pousset. „Ich habe selbst Kinder und es ist schön zu sehen, wie die Mädchen und Jungen Freude verbreiten“, sagt sie. Andere Bewohner winkten den kleinen Akteuren dankbar zu und spendeten viel Applaus.