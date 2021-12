In Abstimmung mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde sowie mit dem Ausbildungszentrum Spezielle Operationen der Bundeswehr hat die Stadt Pfullendorf beschlossen, den gemeinsamen Neujahrsempfang auch 2022 wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Gastredner war schon fest eingeplant

Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler erklärt: „Uns ist es nicht leicht gefallen, das zweite Jahr in Folge den Neujahrsempfang abzusagen, zumal der Termin und der Gastredner schon fest geplant waren. Der Neujahrsempfang ist für uns eine sehr wichtige Veranstaltung und zudem ein gesellschaftliches Highlight zum Jahresbeginn.“ Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und den nach wie vor steigenden Infektionszahlen sei die Absage aus Sicht der Stadt und der Mitveranstalter unausweichlich und auch im Hinblick auf den Schutz der Bevölkerung die einzig richtige und logische Entscheidung.

Aufgrund der geltenden Vorgaben aus der Corona-Verordnung wäre der Zugang zum Neujahrsempfang stark reglementiert und begrenzt. Es könnten nur sehr wenige Bürgerinnen und Bürger am Neujahrsempfang teilnehmen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Kugler betont, dass der Neujahrsempfang schon immer eine Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger von Pfullendorf und den Ortsteilen ist und er sich einen Neujahrsempfang ohne die Bürger nicht vorstellen kann. Der Empfang werde vor allem durch die gemeinsamen Gespräche und die Zusammenkunft im Anschluss an den offiziellen Teil erst richtig lebendig. Durch die geltenden Bestimmungen sei dies so derzeit nicht durchführbar, sodass auch ein weiteres Kernelement des traditionellen Neujahrsempfangs entfallen würde.

„In der Gesamtbetrachtung würde dem gemeinsamen Neujahrsempfang all das fehlen, was seinen bisherigen Charme ausgemacht hat. Und daher ist es nur logisch und konsequent, den Neujahrsempfang im kommenden Januar nicht durchzuführen“, so Bürgermeister Kugler.

Digitaler Neujahrsgruß für 2022

Als Alternative wird es einen digitalen Neujahrsgruß geben. Dieser kann ab 1. Januar 2022, 18 Uhr, über die Webseite der Stadt Pfullendorf abgerufen werden, so die Stadt.