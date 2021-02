Rund elf Millionen Euro soll das neue Pflegeheim kosten, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krankenhaus gebaut werden soll und bis Jahresende 2023 in Betrieb gehen muss, weil am 31. Dezember 2023 die Betriebserlaubnis für das spitälische Pflegeheim endgültig erlischt. Die ersten 653 654 Euro für das Vorhaben hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung schon ausgegeben. Einstimmig vergab das Gremium die Planungsleistungen für Statik (181 000 Euro), Vermessung (2800 Euro), Elektrotechnik (156 000 Euro), Heizung-Sanitär-Lüftung (265 000 Euro), Bauphysik (45 000 Euro) und Brandschutz (3564 Euro). Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter erklärte, dass trotz Corona der Bau boome und die Auftragsbücher der Fachbüros voll seien.

Baubeginn im zweiten Quartal 2022

Eine weitere Ansicht des geplanten Bauvorhabens. | Bild: Löffler Architekten

Wenn alles glatt laufe, könnte man im Frühjahr 2022 die ersten Gewerke vergeben, terminierte Bürgermeister Thomas Kugler den Baubeginn auf das zweite Quartal 2022. Der Rathauschef nutzte die Gelegenheit, um nochmals Grundsatzüberlegungen zur Konzeption des neuen Heims anzustellen, wo im oberen Stock 15 Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet werden sollen. Man habe überlegt, den leerstehenden zweiten Stock des benachbarten Krankenhauses zur Kurzzeitpflege zu nutzen, auch weil ein milliardenschweres Förderprogramm des Bundes solche Projekte unterstütze. Im SÜDKURIER-Jahresinterview hatte CDU-Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen als Pflegeexperte seiner Fraktion auf diese Möglichkeit hingewiesen. Er habe sich intensiv mit dem Parlamentarier über diese Thematik ausgetauscht, berichtete Thomas Kugler.

Bund fördert die Einrichtung von Kurzzeitpflegeplätzen in Krankenhäusern

Demnach fördere der Bund die Einrichtung eigener Kurzzeitpflegeplätzen in Krankenhäusern, aber im Kreis Sigmaringen werde dies eher im Haupthaus in Sigmaringen umgesetzt. Bekanntlich erarbeitet die SRH-Kliniken-Geschäftsführung derzeit ein medizinisches Konzept für die drei Klinikstandorte Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf, das spätestens Ende 2021 vorgestellt werden soll. Würde man im Krankenhaus Pfullendorf eine solche Kurzzeitpflege einrichten, werde eine eigene Pflegedienstleitung benötigt und es würden Parallelstrukturen aufgebaut, was die Personalkosten erhöhe.

Sollte im neuen Pflegeheim tatsächlich die Kurzzeitpflege wegfallen, kann das obere Stockwerk nach Angaben von Kugler problemlos in eine Pflegestation umgewandelt werden. Im Prinzip müsste man nur die Türschilder austauschen. Für die Kurzzeitpflegestation wurde im November 2020 ein Zuschussantrag in Höhe von 500 000 Euro gestellt, wobei Rathauschef Kugler die Entscheidung im Laufe des Jahres erwartet.