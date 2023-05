Nach der überraschenden Entscheidung der bisherigen Pächter des Restaurants „Lukullum“ im Seepark den Betrieb zum Jahresende einzustellen, ist ein neuer Pächter gefunden. Die Sigmaringer CR Gastro pachtet den Betrieb von den Stadtwerken Pfullendorf. Dies bestätigte Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Anfrage des SÜDKURIER: „Es stimmt. Die CR Gastro ist neue Pächterin des Restaurants im Seepark.“ Nach einer kurzen Renovierung im Januar soll nach Angaben von Bias das Lokal vermutlich Anfang Februar 2024 unter der neuen Leitung als „Bootshaus im Seepark“ eröffnet werden.

Viele Interessenten fragen wegen Pacht an

Schon vor dem Bekanntwerden der Schließungsentscheidung für das Lukullum haben sich nach Angaben des Stadtwerkechefs eine große Zahl von Interessenten bei ihm gemeldet, aber letztlich habe sich der Gemeinderat für CR Gastro entschieden. „Wir sind froh, dass wir einen etablierten Gastronom gefunden haben, der uns zuversichtlich macht, dass es im Seepark weiter eine leistungsstarke und attraktive Gastronomie gibt“, sagt dazu Bürgermeister Ralph Gerster.

Sigmaringer Brauerei und Großgastronom

Geschäftsführer der Sigmaringer CR Gastro GmbH sind Zoller–Hof–Geschäftsführer Ralf Rakel und der Sigmaringer Großgastronom Soufyen Charni, der in Sigmaringen das Karls Hotel und das Bootshaus betreibt. Die Brauerei Zoller–Hof führt in Überlingen einige Gaststätten. Über diesen Firmenverbund können unter anderem Engpässe beim Personal ausgeglichen werden. Im Lukullum soll das bisherige Speisekonzept mit Burgern, Steaks, Pasta, Salaten und anderen Klassiker der deutschen Küche fortgesetzt werden. In dem Restaurant können bis zu 250 Gäste bewirtet werden, davon 100 Personen im Lokal und rund 150 Gäste auf der Terrasse.