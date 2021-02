Für die Abteilungswehren Mottschieß und Zell/Schwäblishausen wird in Schwäblishausen eine zentrale „Feuerwache“ gebaut. Ein Alternativstandort für das Gebäude hinter dem Kindergarten hätte 1,7 Millionen Euro gekostet.

Was schon vor fünf Jahren im Feuerwehrbedarfsplan gefordert wurde, nämlich für die Abteilungswehren der Feuerwehren in Mottschieß, Zell und Schwäblishausen einen zentralen Standort zu errichten, wird nun Realität. An der Hausener Straße wird ein