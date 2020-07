Sigmaringen (kaj) Es tut sich etwas an der Gorheimer Straße: In Sigmaringen baut das örtliche Unternehmen Steidle das Wohnquartier „Am Gorheimer Bach“. Auf dem u-förmig erschlossenen Grundstück entstehen 37 Doppel- und Reihenhäuser. 27 Reihenhäuser werden vermietet, zehn Doppelhaushälften stehen zum Verkauf. Außerdem wird noch ein Garagenpark mit 14 Mietgaragen gebaut.

Dass sich Steidle in der Wohnbebauung engagiert, begründet Hans Steidle damit, dass der Bedarf nach relativ kostengünstigem Mietraum in Sigmaringen hoch sei. „Wir können einen Quadratmeterpreis um sieben Euro anbieten, was für einen Neubau mit hellen und modernen Ra?umlichkeiten bemerkenswert ist. Jeder hat seinen eigenen kleinen Garten, seine eigene Haustür. Die moderate Miete lässt sich nur deshalb realisieren, weil wir von der Planung bis zur Vermietung alles aus einer Hand anbieten.“

Der Bau hat im März des Jahres begonnen und geht zügig voran. „Der Bebauungsplan wurde im September 2019 aufgestellt, in Januar 2020 verabschiedet“, lobt Steidle die gute Zusammenarbeit mit Stadtrat und Verwaltung. Ein Teil der Häuser kann gegen Ende des Jahres bezogen werden, die anderen folgen sukzessive. Für die Doppelhaushälften startet der Verkauf im Winter 2021.

Es werden unterschiedliche familienfreundliche Grundrisse und Wohnungsgrößen angeboten, ähnlich derer, die Steidle bereits an der Alten Krauchenwieser Straße errichtet hat. Insgesamt stehen neun Haustypen zur Auswahl. Die Reihenhäuser haben entweder zwei oder drei Geschosse und sind zwischen ca. 111 bis 156 Quadratmeter groß. Zu jedem Reihenhaus gehört ein eigenes Flurstück mit Grundstücksflächen von ca. 170 bis 318 Quadratmeter. Die zweigeschossigen Häuser verfügen über ein Flachdach mit extensiver Begrünung, die dreigeschossigen haben eine Dachterrasse. Jedes Haus ist mit FTTH (fibre to the home), Glasfaseranschluss bis ins Haus, ausgestattet.

Für das ganze Quartier wird ein zentraler Bereich für Versorgung und Technik eingerichtet. Hier befinden sich beispielsweise die Pelletheizung und das Pelletlager sowie alle Stromzähler. Das Zentrum kann mit der Stadtbuslinie 1 in nur wenigen Minuten erreicht werden, Einkaufsmo?glichkeiten und Kindergarten sind in unmittelbarer Na?he.

Besichtigung

Die Vermietung erfolgt über die Steidle-eigene Hausverwaltung. Weitere Informationen und Terminabsprachen zur Rohbaubesichtigung können unter Tel. 07571- 71170 oder hausverwaltung@steidle.de vereinbart werden.