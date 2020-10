von Sandra Häusler

Das Familienzentrum Furtmühle bietet einen Inklusionstag „Im wilden Tobel“ für junge Menschen mit Behinderung am 29. Oktober an sowie am 30. Oktober einen „Bunten Mühlen-Herbsttag“ mit Naturerlebnisprogramm für Kinder.

Weitere Anfragen für Inklusionstag

In den Sommerferien fand im Familienzentrum in Kleinstadelhofen erstmals ein Inklusionstag für junge Menschen mit Behinderung statt. Dem Team der Furtmühle ist es ein Anliegen, Erlebnispädagogik und Integration zusammenzubringen. So fördert das Team auf einer ganzheitlichen Ebene Menschen mit Assistenzbedarf mit Feuerwachen, Interaktions-, Geschicklichkeits- und Koordinationsspielen und Erkundung des Tobelwaldes. Aufgrund des Erfolges bietet das Familienzentrum Furtmühle am Donnerstag, 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr erneut einen Inklusionstag unter dem Motto „Im wilden Tobel“ an. „Was uns besonders freut, ist, dass der Tag bereits jetzt von einer Gruppe des Sozialkulturellen Integrationsdienstes (SKID) Überlingen gebucht wurde und weitere Anfragen kommen: Wir werden den Inklusionstag in Zukunft also öfter anbieten, da der Bedarf besteht“, berichtet Sonnja Legler, Koordinatorin für den Bereich Natur- und Tierpädagogik.

Für Fünf- bis Zehnjährige und Zehn- bis 14-Jährige

Am Freitag, 30. Oktober gibt es dann beim „Bunten Mühlen-Herbsttag“ von 10 bis 17 Uhr ein Naturerlebnisprogramm für zwei Altersstufen: Mit Kindern der Altersstufe fünf bis zehn sammelt das Team bei einem Waldausflug Blätter für eine Herbstcollage. Im Wald stehen Naturveränderungen und Tiere im Fokus. Es wird ein Igel-Unterschlupf gebaut. Zum Abschluss gibt es Tee und Bratäpfel. Zehn- bis 14-Jährige können auf Entdeckungstour gehen. Die Gruppe bahnt sich einen Weg durch den zugewucherten Wald, lernt, sich zu orientieren, Wege zu markieren und durch den Sumpf zu marschieren. „Wir entwickeln Kraft, Ausdauer und eine ordentliche Portion Beharrlichkeit“, verspricht Legler. Zur Stärkung gibt es Stockbrot am Lagerfeuer.

Das Programm wird der Witterung angepasst. Anmeldung über www.furtmuehle.de/aktuell und Telefon 0 75 52/40 97 56.