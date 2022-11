Bei seinem letzten Martini-Auftritt als amtierender Bürgermeister lief Thomas Kugler im Gasthaus „Lamm“, wo sich die Narrenschar versammelt hatte, nochmals zur närrisch-kritischen Hochform auf. Zuvor hatte Stegstreckerchef Andreas Narr dem Schultes in spe, Ralph Gerster, einen närrischen Energiespartipp präsentiert: eine Lichterkette um den Körper. Das sei die energetisch perfekte Haute Couture, betrieben von bereits geladenen chinesischen Batterien. Dann verkündete er das närrische Motto „Normal war andersch“, bevor Thomas Kugler in die Bütt trat.

Bürgermeister hält der großen Politik den Spiegel vor

Kein Spaß sei es gewesen, das Aus des Pfullendorfer Krankenhaus zu beschließen, zollte der scheidende Bürgermeister allen Entscheidungsträgern seinen Respekt. Wenn die große Politik die kleinen Häuser mit Geld unterstützen würde, könnte man diese auch erhalten, erklärte der Rathauschef und versicherte, dass man Krankenhaus etwas Neues kreieren werde. Angst und Sorge bereitet Kugler allerdings die Zukunft der medizinischen Versorgung. Dann nahm er sich der neuen Heizzentrale beim „Alten Haus“ an, wogegen sich eine Mini-Bürgerinitiative um eine Person formiert habe, die mit sämtlichen Anfechtungen, zuletzt einer Petition, gescheitert sei.

Pfullendorf Ex-Kloster-Apotheke in Pfullendorf wird zum Zunfthaus umgebaut Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind wie das Huhn, das erst gackert, wenn das Ei gelegt ist“, konterte er die Kritik des SÜDKURIER, an der oftmals als intransparent bezeichneten Rathauspolitik: „Die Stadt kommuniziert schlau und richtig.“ Auch wegen einer fatalen Energiepolitik sei die Verunsicherung der Menschen so hoch wie nie, wünschte der scheidende Rathauschef der Zunft eine glücksselige Fasnet 2023.

Stadtwerke bringen Energiewende für Pfullendorf voran

„Der mit dem trockenen Schwimmbad“, kündigte Narr dann Stadtwerkechef Jörg-Arne Bias an, der die „Energiewende“ beleuchtete und die Bürokratie in Brüssel und Berlin regelrecht geißelte. Auch deshalb hätten die Stadtwerke schon vor Langem ihre eigene Energiewende in Angriff genommen: „Vertraut uns. Wir machen das schon.“ Volksbankchef Werner Groß hat nicht wie vermutet, das gesamte genossenschaftliche Geld anlässlich der geplanten Fusion mit der Volksbank Meßkirch in die Heidegger-Stadt transferiert, sondern eine Spende auf das Narrenkonto überwiesen. Sein Sparkassenkollege Bernd Ruther erwies sich wieder einmal als Musiktalent, spielte den Narrenmarsch auf der Flöte und stimmte dessen dritte Strophe an, die vom Publikum gern mitgesungen wurde. Ex-Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen berichtete von seinen Erfahrungen bei der Herrensitzung vor einer Woche in Köln.

Narrenblattredaktion mit Extrablatt

Mit einem „Extrablatt“ überraschte die Narrenblattredaktion die Besucher, das mit originellen Schlagzeilen aufwartete. So wird die Sanierung des Obertors anlässlich des 825-jährigen Stadtjubiläums erfolgen. Und die menschenleere Innenstadt mit ihren halb verfallen Häusern diene als Kulisse für einen Westernfilm. Immer noch sei unklar, wie künftig im ehemaligen Nipp-Schuhgeschäft in der Hauptstraße genutzt wird: „Das ist ganz geheim. Wieder einmal.“ Früher haben die Bürger einen Ster Holz kostenlos erhalten, nun müsse jeder Bürger eine 10-Liter-Gasflasche an die Stadtwerke abliefern, um den Rathausbetrieb zu sichern.

Närrisches Einstiegsmodell für Ralph Gerster

Nachdem er 16 Jahren als Institution die Stadt geführt und dabei stets ein offenes Ohr für die Narren hatte, erhielt Thomas Kugler den Zunftorden. Für seinen Amtsnachfolger hatten sich die Stegstrecker etwas Besonderes einfallen lassen – sie kleideten Ralf Gerster mit einem närrische Einstiegsmodell ein, das wie Andreas Narr erklärte, tatsächlich das ursprüngliche Narrenhäs war – ein weißes Hemd mitsamt weißer Zipfelmütze. Der neue Chef im Rathaus, der nach kurzer Amtszeit am Schmotzigen Dunschdig seine Macht vorübergehend wieder verlieren wird, erhielt noch den guten Ratschlag: „Mach was draus.“ Dann ließen sich die Gäste die von Martin Restle spendierte und von Paul Woerz höchstselbst zubereitete Brennsuppe schmecken.