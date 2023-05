Über Pfingsten war der Seepark der Himmel für alle Fans des deutschen Schlagers. Das MuZi-Festival machte es möglich. Zum Auftakt des viertägigen Spektakels, das mit Comedy, Hardrock und Volksfest noch weitere Unterhaltungsraketen abschoss, hieß es am Freitag und Samstag: acht Stunden live gesungene Schlagermusik in allen Facetten. Schon allein die Auftritte der Musikanten Vincent & Fernando aus Südtirol und der drei Tiroler Burschen von „Die Trenkwalder“ zeigten, wie unterschiedlich volkstümliche Musik interpretiert werden kann.

Treue Fans fahren acht Stunden zum Auftritt

Johanna Hartmann, Jessica Droxner, Julia Großmann, Linda Roth und Anna Feineisen (von links) machten es sich auf der Festwiese mit Cocktails gemütlich. | Bild: Johanson, Kirsten

Stolz waren die Organisatoren, dass sie für das Wochenende ein hochkarätiges Line-up präsentieren konnten, darunter so bekannte Namen wie Bernhard Brink, Nino de Angelo und Francine Jordi. „Das gibt es in in dieser Konstellation nicht alle Tage“, sagte Sascha Steiger. Co-Veranstalter Lothar Böhler war ganz hingerissen von Schlager-Urgestein Bata Ilic. „Das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne.“ Dass Ilic über 80 Jahre alt ist, hätte man nicht gedacht.

Der 83-jährige Bata Ilic präsentierte sich fit wie ein Turnschuh. | Bild: Johanson, Kirsten

Auf der Bühne wirkte er gleichermaßen nahbar wie charmant und natürlich sang er auch seinen Hits „Michaela“ und „Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein“. Nicht wenige waren extra wegen Anita und Alexandra Hofmann gekommen und hatten sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert.

Jasmin Neef aus Sachsen (links) liebt Schlager und ist vor allem ein großer Fan von Alexandra Hofmann. | Bild: Johanson, Kirsten

So etwa Jasmin Neef und Isabelle Hiernaux, die jeweils acht Stunden Anfahrt in Kauf genommen hatten. Die eine aus dem Erzgebirge, die andere aus Brüssel. „Ich bin großer Schlagerfan und habe viele der Künstler schon live gesehen, es ist wunderschön und ich freue ich riesig“, schwärmte Neef.

Stefanie Hertel präsentiert Medley mit Abba-Welthits

Von der Bühne in Pfullendorf ging es für Stefanie Hertel gleich zurück nach Hamburg zum Abba-Musical. | Bild: Johanson, Kirsten

Im Zirkuszelt, das beide Mal so gut wie ausverkauft war, gaben sich mehrere Hitparaden- und Grand Prix-Gewinner, deren Alben mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden, das Mikro in die Hand. Stefanie Hertel erzählte, dass sie von Pfullendorf gleich wieder nach Hamburg reist, um dort am Folgeabend beim Musical „Mamma Mia“ mitzuwirken. Genial: Wer beim Schlagerzirkus war, brauchte nicht erst an die Waterkant, denn Hertel hatte ein Abba-Medley im Gepäck. Das Publikum freute sich aber auch sehr darüber, dass sie „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ anstimmte, mit dem sie 1992 den Grand Prix der Volksmusik gewann.

Fans singen jeden Refrain bei Markus Wolfahrt mit

Markus Wolfahrt gab alles bei seinem Auftritt und das Publikum flippte aus. | Bild: Johanson, Kirsten

Als Markus Wolfahrt, bekannt geworden mit den Klostertalern, loslegte, hielt es kaum noch jemanden auf seinem Sitz. Arme wurden bei „Halleluja“ im Takt geschwenkt und textsicher sangen die Fans jeden Refrain mit. Anita und Alexandra Hofmann, die populärsten Schwestern des Schlagers, zündeten zum Finale am Freitag ein wahres Feuerwerk ab und die Fans dankten es den Powerfrauen mit tosendem Applaus. Das Duo ließ es sich nicht nehmen – von eigenen Hits über gecoverte Italo-Songs bis hin zu Gospel – die ganze Bandbreite ihres Könnens zu zeigen. Am Samstag waren alle sehr gespannt auf eine Premiere: Alexandra Hofmann als Solo-Sängerin.

Drei Agentur veranstalten gemeinsam das MuZi-Festival

Hinter MuZi steckt ein Veranstalter-Team bestehend aus Sascha Steiger, Lothar Böhler, Ray Schnutenhaus und Alexandra Hofmann. Ihr Ziel: „Ein neues, einzigartiges und etwas anderes Volksfest für die ganze Familie im Seepark Pfullendorf.“ Der Rummelplatz mit Autoscooter, Karussell und anderen Fahrgeschäften wurde ergänzt durch ein Unterhaltungsprogramm im Zirkuszelt.