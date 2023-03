Für das viertägige MuZi-Festival im Seepark vom 26. bis 29. Mai haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen – einen Talentwettbewerb mit dem klingenden Namen „Südstern-Award“. Das Veranstalterkollektiv möchte mit diesem Contest allen Künstlern eine Bühne geben, die ihr Talent nur wenig oder teilweise gar nicht vor Publikum darbieten können. Der Sinn dieser Veranstaltung liegt weniger auf dem Wettbewerb, sondern auf der Förderung von vielfältiger Kultur. Künstler aller Genres können sich beim SÜDKURIER bewerben. Nach Bewerbungsende am 11. April sucht eine Jury aus allen Einsendungen zehn Talente aus, die sich entweder am Freitag 26. Mai, oder am Samstag, 27. Mai, nachmittags vor Publikum und einer Jury präsentieren. An jedem Tag treten fünf dieser Talente an, um den „Südstern-Award“ zu gewinnen.

Bewerbung auch beim SÜDKURIER Pfullendorf

Interessenten können sich beim SÜDKURIER (pfullendorf.redaktion@suedkurier.de) bewerben und benötigt werden ein Handyvideo oder youtubelink mit Live-Performance. Dazu ein Bild, Bewerbungstext, Anschrift, Telefonnummer sowie Mailadresse. Unter allen Einsendern wird ein oder mehrere Kandidaten ausgewählt, der oder die die Heimatzeitung beim „Südstern MuZi-Award“ am 26. oder 27. Mai vertreten. Dabei treten die SÜDKURIER-Bewerber gegen die Auserwählten anderer Medien an.

Zuschauer und Jury entscheiden über die Gewinner

Am Tag des Auftrittes entscheidet dann eine Mischung aus Applaus der Zuschauer sowie der Jury, wer am Abend auf der großen Bühne im Zirkuszelt zwischen vielen Stars seine Darbietung erneut präsentieren darf. Außerdem winken den beiden Gewinnern zwei weitere Auftritte bei Veranstaltungen des Veranstalterkollektives. Bewerben können sich alle Talente. Also Musiker – allein oder eine Band, Zauberkünstler oder Jongleure, Bauchredner oder Akrobaten. Es gibt keine Beschränkungen, weder vom Alter noch vom Geschlecht. Einfach trauen und mitmachen. Der Applaus für den Mut, sich auf der Bühne zu präsentieren, ist allen Bewerbern jetzt schon gewiss.