Der Musikverein Aach-Linz präsentiert sein Orchester in großer Mannschaftsstärke in der Schlossgartenhalle.

Den Akteuren war auch die Spielfreude nach den langen Entbehrungen, welche die Corona-Beschränkungen mit sich brachten, anzumerken. „Der Musikverein Aach-Linz freut sich über ein geregeltes Jahr 2023 mit vielen Auftritten“, begrüßte Tobias Peter die Zuschauer in der voll besetzten Schlossgartenhalle. Und sogleich starteten die Aach-Linzer Musiker mit dem traditionellen Auftritt der Jugendkapelle Alhegro. Die Jungmusikanten aus Aach-Linz, Herdwangen und Großschönach vollführten mit dem Stück „Mars“ eine intergalaktische Reise und landeten mit dem Titel „Riders in the Sky“ anschließend wieder auf der Erde, um entkommene Seelen zu jagen. Dabei wurde das Orchester von Christoph Nufer und Katja Muffler dirigiert. Letztere nahm bei der Jugendkapelle zum ersten Mal den Dirigentenstab in die Hand.

Nachwuchskapelle muss Zugabe geben

Das Jugendorchester Alhegro wird von Christoph Nufer und Katja Muffler dirigiert.

Die Nachwuchskünstler machten sie ihre Sache richtig gut. Das war am besten an dem großen Beifall des Publikums zu spüren, den die Kapelle nach den beiden nachfolgenden Stücken „Ancient Echoes of Time“ und „Hey Brother“ erhielten. Da durfte eine Zugabe am Ende nicht fehlen.

Manuel Muffler schwingt den Taktstock

Zum ersten Mal dirigierte Manuel Muffler die aktiven Musiker ein komplettes Jahreskonzert durch.

Nach einer kurzen Umbauphase war dann die Bühne für das aktive Orchester bereit. Den Taktstock nahm Manuel Muffler in die Hand, der zum ersten Male seine große Mannschaft über die komplette Konzertlänge dirigierte. Zünftig startete der Auftritt mit dem „Graf-Mercy-Marsch“. Die Einstimmung auf die einzelnen Musikstücke übernahmen Katharina Peter und Niklas Utz. Mit dem zweiten Titel verbanden die Aach-Linzer Musiker, und vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, mit angenehmen Erinnerungen. Das Stück „Ross Roy“ haben die heimischen Musikanten zusammen mit dem Landesblasorchester Baden-Württemberg bereits im vergangenen Jahr in Pfullendorf einstudiert und dargeboten. Mit „Coldplay in Symphony“ konnten Marc Weißhaupt am Saxophon und Christian Schraudolf am Tenorhorn mit ihren Soli bestens überzeugen. Der anschließende besonders große Applaus galt auch ihnen.

Verdiente Musiker werden geehrt

Sie werden für ihre langjährige Treue zum Musikverein Aach-Linz geehrt: (von links) Michael Härtl, Elke Fiesel, Melanie Weißhaupt, Andrea Fischer und Jasmin Benkler.

Der Musikverein Aach-Linz nutzte die Anwesenheit eines solch großen Publikums dazu, verdiente Musikanten aus ihren Reihen zu ehren. Jasmin Benkler (Trompete)erhielt für ihre zehnjährige Treue mit der Ehrennadel in Bronze. Für die 20-jährige Verbundenheit erhielten Andrea Fischer und Melanie Weißhaupt die silberne Ehrennadel überreicht. Beide verstärken das Klarinetten-Register. Die Saxophonistin Elke Fiesel ist dem Verein seit 30 Jahren treu und erhielt dafür die Ehrennadel in Gold. Die Ehrennadel in Gold mit Diamanten wurde an den Hornisten und früheren Dirigenten Michael Härtl für seine 50-jährigen Dienste übergeben. Die Ehrung der fünf Musiker des Vereins übernahm Manfred Birkler vom Blasmusikverband Sigmaringen. Und die entsprechende musikalische Ehrung gab es direkt obendrauf mit dem flotten Ehrungsmarsch „Gloria Patri“.

Musik der 80er Jahre und Neil Diamond

Mit einem Medley der besten Titeln von Neil Diamond führte der musikalische Abend weiter in die fetzige Welt der Popmusik aus den 60er Jahren. Und auch der letzte Titel des bunten Programms war wiederum ein Medley. Mit der „80er Kult(tour) 2 spielten die Musiker des Musikvereins Aach-Linz vier Titel aus einer bunten, schrillen und manchmal auch verrückten Musikwelt dieses Jahrzehnts. Die Zuschauer in der Schlossberghalle waren aus dem Häuschen und erklatschten sich heftig eine Dreingabe.

Erlös geht an die Jugendarbeit

Mit dem Marsch „Im Eilschritt nach St. Peter“ ging ein abwechslungsreicher Musikabend in Aach-Linz zu Ende. Doch ans Nach-Hause-Gehen dachten nur die wenigsten der Besucher. Denn einige kreative Frauen des Musikvereins hatten noch liebevolle Osterdekorationen gebastelt. Und da galt es für die Gäste, sich die besten Stücke schnell zu sichern. Den Erlös dieser Verkaufsaktion steckt der Musikverein Aach-Linz zielgerichtet in die Jugendarbeit.