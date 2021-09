Völlig begeistert sind die Organisatoren des Brassfestivals „Musiksprob“, das am Wochenende rund 6000 Besucher in den Seepark zog. 33 Bands und Gruppen waren auf zwei Bühnen zu hören,

Ewald Restle, der mit Thomas Hiestand für die diesjährige Musikprob verantwortlich zeichnete, konnte seine Begeisterung kaum in Worte fassen. Sein Zwischenresümee am Samstagabend: „Unfassbar, was wir hier für eine Veranstaltung und ein