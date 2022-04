von Robert Reschke

Beim Osterkonzert des Musikvereins Burgweiler am Ostersonntag war die Buchbühlhalle proppenvoll gefüllt. Die Gastgeber mussten sogar flugs weitere Tische und Stühle bereitstellen, um den mehr als 300 Gästen genügend Platz zu bieten. „Wir waren überrascht über die vielen Besucher, die gekommen sind“, meinte Anton Böll, langjähriger Vorsitzende des Vereins.

Jugendorchester eröffnete 3,5-stündigen Musikabend

Die Jugendkapelle BUDE eröffnete das Osterkonzert in der Ostracher Halle vor rund 300 Zuhörern, dirigiert von Tom Heilmann.

Für die passende Einstimmung sorgte die Jugendkapelle „BUDE“. Die 34 Jugendlichen aus Burgweiler und Denkingen mit ihrem Dirigenten Tom Heilmann und Ansagerin Julia Waimer trafen den Geschmack der Zuhörer. Mit ihrem eigenen Lieblingstitel „Smoke on the Water“ animierten sie das Publikum mit „Huh“ und „Hey“ zum Mitsingen. Nach kurzer Umbauphase übernahm dann das aktive Orchester die Bühne. Mit ihrem Dirigenten Josef Müller stiegen sie mit dem Titel „Crazy little thing called love“ gleich richtig fetzig ein. Getragene irische Klänge folgten mit „Dublin pictures“ und endeten dann mit einem fulminanten Abschluss. Ein weiteres gefühlvolles Stück boten die 45 Musiker mit dem Stück „Perfect“, dem dann auch schon der nächste Titel „La Storia“ folgte.

Hubert Schäfer ist seit 70 Jahren aktiver Musikant

Nachgefragt: Hubert Schäfer wurde für seine 70-jährige Treue zum Musikverein Burgweiler geehrt. Der 87-jährige hatte bis zuletzt im Orchester mitgewirkt.

Anschließend nahmen sich die Organisatoren ausgiebig Zeit, um eine ganze Reihe von Ehrungen vorzunehmen. Wie der Vorsitzende des Kreismusikverbandes, Egon Wohlhüter, betonte, gebe es keine bessere Gelegenheit, um langjährige treuen Musiker zu ehren, als vor so zahlreichem Publikum. 18 Personen wurden geehrt, aber eine Ehrung trat besonders hervor: Hubert Schäfer wurde für seine 70-jährige Mitgliedschaft ganz besonders ins Licht gerückt. Und er erhielt von den Besuchern nach seiner Auszeichnung stehende Ovationen.

Endlich wieder ein Konzert mit vielen Besuchern

Im Anschluss hatte wieder das Orchester das Sagen. Mit „Allgäu Land“ und seinem beschwingten Auftakt erzeugten die Musiker bei etlichen Gästen eine Gänsehaut und es wurde auch fleißig mitgeklatscht. Da stand auch das Stück „Children of Sanchez“, mit seinen dramatisch-bedrohlichen bis hin zu melancholischen und sanften Passagen, in keiner Weise zurück. Über die Hintergründe und Entstehung der einzelnen Stücke sowie deren Komponisten wurde das Publikum von Ansagerin Mona Bauknecht bestens informiert.

Pfullendorf Pfullendorfer Stadtmusik gibt erstes Jahreskonzert nach Corona-Pause Das könnte Sie auch interessieren

Es folgte das Medley „Rock Selection“ mit den drei Titeln „Smoke on the water, „Time is tight und „What a Feeling. Mit dem letzten Song verband die Ansagerin ihre Gefühl, das Gäste und Orchester nach so langer Zeit gleichermaßen bewegte – wieder ein Konzert vor großem Publikum zu genießen. Das Finale des Abends bot der Marsch „Wiener Elan“. Die Gäste jedenfalls wurden von dem Elan angesteckt und es wurde fleißig mit geklatscht. Und mit dem anhaltenden Beifall forderten das rundum begeisterte Publikum noch eine Zugabe, und diese Dreingabe sollte die Polka „Das Trio“ sein.

Dirigent hat für das Publikum noch eine besondere Überraschung

45 Musiker und Musikerinnen vom MV Burgweiler gaben ihr Osterkonzert vor vollem Haus in der Buchbühlhalle in Ostrach.

Und für dieses Extrastück hatte sich Dirigent Josef Müller noch eine Überraschung ausgedacht. Unter dem Beifall der Besucher forderte er Jubilar Hubert Schäfer launig auf: „So kommst Du uns nicht davon.“ Der Jubilar räumte seinen Platz im Publikum und kam auf die Bühne. Da durfte der Jubilar nun ein letztes Mal im Rahmen seiner „Mädels“ das Flügelhorn erklingen lassen. Nach dem rund dreieinhalbstündigen Musikabend zeigten sich die Organisatoren mehr als zufrieden. „Es war nicht nur toll, dass so viele Zuschauer gekommen sind, sondern es war auch für das Orchester wichtig, dass die nun wieder richtig in Schwung kommen“, meinte Anton Böll.