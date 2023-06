Das aus mehrheitlich professionellen Musikern bestehende Ensemble ZellBarock aus der Region Radolfzell (daher auch der Name) trifft sich seit rund 15 Jahren zum Musizieren und Konzertieren. Es bereichert in der Region immer wieder die Musikszene. Und das nicht ohne Grund, wie man am frühen Sonntagabend in Maria Schray feststellen konnte. Das Quintett, bestehend aus Gabriele Heß (Sopran-, Alt- und Tenorblockflöte), Klaus Uhrmeister (Violine und Viola), Heidi Ehemann (Violoncello) Barbara Heyner (Viola da Gamba) und Beate Schäfer (Cembalo) bot einen Musikgenuss der besonderen Art.

Während des Barocks hat sich die Instrumentalmusik emanzipiert. Die strenge Kopplung an den Gesang wurde aufgegeben und so entstanden Werke, die auch durch die gleichzeitige Melodieführung mehrerer Instrumente bis heute ein ganz besonderes Klangerlebnis bieten. In wechselnden Besetzungen ließ das sympathische Ensemble Werke von Negri, Telemann, Vivaldi, de Boismortier und Merula erklingen und das ohne langatmige Erklärungen, sondern einfach mit Können, Empathie und auch der richtigen Auswahl der Werke. Die machte deutlich, dass es nicht immer Bach und Händel sein müssen, wenn es um die Musik des Barock geht. Die Zuhörer in der nahezu voll besetzten Wallfahrtskirche erlebten eine Stunde voller Musikalität, geprägt von präzisem Zusammenspiel und einer völlig unaufgeregten Präsentation wunderschöner und zeitloser Werke.

Das Ambiente von Maria Schray passte zum Programm und mit etwas Phantasie konnte man so manche der Engelsfiguren anerkennend mit dem Kopf nicken sehen. In der Barockzeit wurde immer wieder betont, dass der Kirchenraum ein Abbild des Himmels sei. Im übertragenen Sinne war ZellBarock dann ein kleines Ensemble des Himmels. Dass kein Eintritt verlangt wurde und man stattdessen auf Spenden setzte, ist sicher der richtige Weg, auch Menschen mit kleinem Geldbeutel einen Musikgenuss zu ermöglichen.