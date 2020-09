Tonnenweise Lebensmittel, Bauschutt, Altreifen, Kunststoffgegenstände, Verpackungsmaterial, Dutzende von Säcken mit Müll aller Art und noch vieles mehr werden auf Parkplätzen und am Straßenrand illegal abgelagert.

Die Entsorgung der wilden Müllablagerungen kostet die Gebührenzahler im Landkreis jährlich 400 000 Euro. | Bild: Landratsamt Sigmaringen

Die Umweltverschmutzung durch wilden Müll immer mehr zu, und machen den Mitarbeitern der Straßenmeistereien im Landkreis Sigmaringen zu schaffen, beklagt Franziska Rumpel, Leiterin des Fachbereichs Straßenbau im Landratsamt: „Das Reinigen der Straßenränder und Parkplätze erfordert viel Personaleinsatz. Die Zeit, die von den Straßenwärtern aufgewendet werden muss, steigt jedes Jahr deutlich an.“ Zudem müsse der Müll auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden. 46 000 Euro zahle der Landkreis jedes Jahr für die externe Beseitigung, rund 280 000 Euro Personalkosten verursache das Mülleinsammeln, rechnet die Amtsleiterin vor.

Wie auf einer Müllhalde sieht es am Straßenbankett aus und die Mitarbeiter der Straßenmeisterei müssen den Dreck entsorgen. | Bild: Landratsamt Sigmaringen

In Wäldern und entlang von Wegen wird Müll illegal entsorgt

Aber auch an Altkleidercontainern und den Depotcontainern, an denen die Bürger ihre leeren Flaschen abgeben können, stapelt sich oftmals der Müll. Auch in den Wäldern und entlang von Feldwegen wird vermehrt Müll gefunden. Die Kreisabfallwirtschaft gibt jährlich 80 000 bis 90 000 Euro zur Reinigung der Flächen, und der Entsorgung des Abfalls aus.

Vor den Glascontainern stapeln sich Säcke mit Restmüll. | Bild: Landratsamt Sigmaringen

Illegale Müllablagerung ist eine Ordnungswidrigkeit

„Bei Entsorgungskosten von zehn Cent je Kilo über die Restmülltonne sind die Kosten für die Fahrt in den Wald sicher teurer als eine ordnungsgemäße Entsorgung. Wer illegal Müll entsorgt, schadet nicht nur der Umwelt, sondern zahlt ein saftiges Bußgeld, wenn er erwischt wird, denn der Müllfrevel ist eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens eine Geldstrafe erwartet auch den Übeltäter, der im Altkleidercontainer in der Sigmaringer Straße in Pfullendorf sein Altöl entsorgte. Die Kreisabfallwirtschaft appelliert deshalb an die Bürger, entsprechende Beobachtungen zu melden.