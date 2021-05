Pfullendorf vor 5 Stunden

Motorradfahrerin stürzt in der Adolf-Kolping-Straße in Pfullendorf

Eine 19-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem Motorrad in der Innenstadt von Pfullendorf unterwegs. In der kurvigen Adolf-Kolping-Straße kam sie vermutlich durch einen Fahrfehler zu Fall.