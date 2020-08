von Julia Lutz

Leicht fällt ihm die Absage nicht, aber er hat keine Wahl: Gottlieb Knoll, Vorsitzender des Modelleisenbahnclubs (MEC), muss die beliebte Herbstausstellung, die für den 14. und 15. November geplant war absagen. „Ich kann die Verantwortung für eine Ausstellung nicht übernehmen und weiß auch nicht, welche Corona-Verordnung dann gültig sein wird“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Befreundete Vereine machen keine Ausfahrten

Gastanlagen von befreundeten Vereinen konnte man aufgrund der Pandemie nicht für eine Ausstellung in diesem Jahr gewinnen. Eine Ausstellung nur mit den vereinseigenen Anlagen biete für die vielen Besucher zu wenig Anreize. Das ginge auch den anderen Eisenbahnfreunden so. Deshalb hätten nahezu alle Modelleisenbahnclubs ihre eigenen Ausstellungen bereits abgesagt und investieren ihre Energie in die Planungen für das kommende Jahr.

Ausstellung soll überarbeitet werden

„Wir werden die Zeit nutzen und unsere ganze Ausstellung überarbeiten“, kündigt Knoll an und weiter: „Die Besucher können sich auf unsere Ausstellung im November 2021 jetzt schon freuen“. Durch die Corona-Pandemie konnten sich die Jugendlichen und Erwachsenen lange nicht treffen.

Vereinsleben stand still

Knapp sechzehn Wochen ruhte das Vereinsleben komplett. „Das gemeinsame Basteln an unseren Anlagen fehlte doch sehr“, sagt Knoll. Inzwischen ist es dem Verein wieder möglich, dass sich die Jugendgruppe und die Erwachsenen im kleinen Rahmen in der ehemaligen Standortverwaltung wieder zum Basteln treffen.

Gottlieb Knoll ist trotz Corona zufrieden

Im Vergleich zu anderen Vereinen in Pfullendorf geht es uns aber gut“, sagt der Vorsitzende zufrieden. Der Modelleisenbahnclub habe in den letzten Jahren immer gut gewirtschaftet und keine finanziellen Sorgen. In diesem Jahr wird es neben der abgesagten Ausstellung auch keinen Tag der offenen Tür geben.

Verein sagt auch Tag der offenen Tür ab

Verzichten wird der Verein auch auf die Ausfahrt nach Orlèans, wo Anfang November normalerweise der „Salon du Train Miniature“ stattfindet. Auch die Franzosen haben ihre Ausstellung absagen müssen. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass der MEC die Brikolos von der Partnerstadt St. Jean de Braye zu dieser Ausstellung begleitet. Der Verein wird in diesem Jahr auch keine anderen Ausstellungen besuchen.