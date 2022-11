Pfullendorf vor 1 Stunde

Modelleisenbahnclub lässt Züge fahren: Große Ausstellung in Pfullendorf

Nach drei Jahren fahren am Wochenende endlich wieder kleine und größere Züge in der Stadthalle. Der Modelleisenbahnclub lädt am Samstag und Sonntag zu seiner Ausstellung ein. Ein Spaß für die ganze Familie.