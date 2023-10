Das Mittelalter hielt Einzug in Pfullendorf. Fünf Tage lang verwandelte sich der Stadtgarten unter der Regie von „Fabula Corvinus“ zu einem großen Mittelaltermarkt mit Gauklern, Händlern, Musikern und Handwerkern, Ritter- und Feuerturnieren. Veranstalter war das Kulturbüro Heygster. Die großen und kleinen Besucher erwartete allerlei Speis und Trank mit Met, „Sueszen Lekkereyen“, bis hin zur Drachengrillwurst. Sobald die Gäste am Stadtgarteneingang ihren Wegzoll entrichtet hatten, tauchten sie in eine mittelalterliche Kulisse ein. Sie liefen Wikingern wie Jarl Ragnar Graufell aus Solothurn und Zildar Wolfsblut aus Winterthur über den Weg. Die Schweizer leben seit 2011 das Mittelalter.

Anita und Andreas Ciesla, alias Ragnar der Zweibärtige, sind von der Höri extra als Wikinger gewandet zum Mittelaltermarkt nach Pfullendorf gekommen. | Bild: Sandra Häusler

In Hütten und Zelten haben 25 Händler vielfältige Waren angeboten, von mittelalterlicher Kleidung und Gewürzen bis hin zu Schwertern und Helmen. „Wenn die Besucher das Gefühl haben, in eine ganz andere Welt einzutauchen, dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist unser Ziel“, sagen Alwina von Dorinhain und Markus von Heudorf von „Fabula Corvinus“. Markus von Heudorf war schon immer geschichtlich interessiert gewesen. Mit seiner Frau Alwina von Dorinhain besuchte er zunächst Mittelaltermärkte. Sie schafften die ersten Zelte an und gingen auch mit den Kindern auf Mittelalterlager. „Man entspannt einfach an diesem Wochenende“, sagt Markus von Heudorf.

Jarl Ragnar Graufell aus Solothurn und Zildar Wolfsblut aus Winterthur leben seit 2011 das Mittelalter. | Bild: Sandra Häusler

2016 organisierten sie den ersten Mittelaltermarkt und 2023 gastierten sie nun erstmals in Pfullendorf. Der Mittelaltermarkt zeige die schönen und romantischen Aspekte des Mittelalters. Musiker und Gaukler zeigten ihre Künste auf dem Areal verteilt. Sechs Lager gab es in Pfullendorf und sogar eine Pferdekoppel. Wikinger und Landsknechte trafen auf das Spät- und Hochmittelalter, das mache es für die Besucher besonders interessant, so Markus von Heudorf.

Sehr großen Zuspruch findet der Mittelaltermarkt im Pfullendorfer Stadtgarten am Sonntag. Es gibt viele Attraktionen, wie Ritterspiele. Viele Zuschauer verfolgen interessiert das Ritterturnier am Sonntag. | Bild: Sandra Häusler

Musikgruppen wie Duo Dulcimus mit mittelalterlichem Country-Folk freuten sich über ein Hutgeld. Das „Trio cum Laute“ bot historische Musik. Das Zusammenspiel beim Feuerturnier zwischen Licht und Dunkelheit mit wirbelnden Flammen und sogar mit Pferden zauberte eine besondere Atmosphäre. Manuela Disam, Melanie Hils und Rita Kohn zeigten als „Reisendes Handwerk“ die Wollverarbeitung im Mittelalter. Bogenbauer Jürgen Brombeis das darstellende Handwerk. Rund 900 Besucher verzeichnete der Mittelaltermarkt am Samstag, am Sonntag waren es sogar 1400 Besucher.

Manuela Disam, Melanie Hils und Rita Kohn zeigten als „reisendes Handwerk“ die Wollverarbeitung zur damaligen Zeit. | Bild: Sandra Häusler

Dicht stand das Publikum beim Turnier am Sonntagnachmittag um die Arena. Auf ihren Pferden lieferten sich Konrad von Drachenstein, Hendrik von Rossenharz, Markus von Heudorf und Gernot von Hewen nicht nur einen verbalen Schlagabtausch, sondern stellten sich auch den Turnieraufgaben. Das erste Exercitium war das „Becher greifen von der Palia“ im Ritt. Dann folgten das Ringleinstechen im Ritt mit der Ringleinlanze, „Hälse schlagen“, „Rolandreiten“, bei dem ein Holzschild getroffen und zum Drehen gebracht werden musste, „Sauhatz“ und „Apfelschlagen“ mit der Axt. Den verbalen Zwist zwischen Konrad von Drachenstein und Gernot von Hewen trugen beide am Ende noch im Schwertkampf aus, bevor Konrad von Drachenstein zum Turniersieger gekürt wurde.