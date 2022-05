Der Ukraine-Krieg führt jedem vor Augen, dass Frieden nicht selbstverständlich ist und dass sein Erhalt nur gelingt, wenn die Menschen gut und friedvoll miteinander umgehen. „Wir wollen ein Zeichen für den Frieden setzen“, nennt Lars Brack von der Jugendhilfestation die Motivation, warum es am kommenden Samstag, 14. Mai, auf dem Stadtgartenvorplatz ein „Friedensfest“ geben wird. Menschen aus fast 70 Nationen leben in Pfullendorf und alle sind eingeladen, mit einem Festbesuch ein Zeichen der Solidarität und des Miteinanders zu setzen.

Resonanz auf Idee war richtig gut

„Wir hoffen auf viele Besucher“, berichtet Schulsozialarbeiter Philipp Deusch, und, dass an allen Schulen ein Elternbrief verteilt wurde, um über das Fest zu informieren und Helfer zu gewinnen, besonders für das geplante internationale, große und bunte Büfett. Und die Resonanz war richtig gut, sehen sich die Festveranstalter in ihrem Tun bestätigt. So können Besucher die kulinarischen Köstlichkeiten probieren, und zwar kostenlos. Wobei selbstverständlich eine Spende gerne gesehen wird.

Viele Aktionen und Programmpunkte

Dazu gibt es Stände, eine Spielstraße, einen Zirkusworkshop und einen überdimensionalen Menschenkicker. Vom Haus Nazareth ist der Zirkus Nazarelli mit dabei und die Band House Kids sorgt für musikalische Unterhaltung. Dazu gibt es Tanzauftritte und eine Klasse der Sechslinden-Schule hat ein kleines Theaterstück einstudiert. Mit im Organisationsteam waren auch Cornelius Hornstein vom Kinder- und Jugendhaus und die städtische Seniorenbeauftragte Ruth Schuttkowski. Ein Höhepunkt ist sicher die Ballonaktion, die um 15 Uhr starten wird. Dann werden bunte Luftballons in den Himmel entschweben, an denen beispielsweise eine Friedenstaube befestigt ist, die man zuvor am Bastelstand selbst gemacht hat.

Festerlös für Diakonisches Werk bestimmt

Der gesamte Erlös des Friedensfestes geht an das Diakonische Werk, um mit dem Geld Menschen in Not schnell und unbürokratisch helfen zu können. Lars Brack erzählt von einer solchen Unterstützung, mit der jüngst eine familiäre Notsituation gemildert werden konnte.