Rund 400 Personen beteiligen sich an Streik und Kundgebung der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrund acht Prozent mehr Lohn. Auch die angekündigte Tarifflucht der Firma Kramer ist Thema

Ein wahres Meer an roten Flaggen flatterte am Freitag auf der Straße vor der Firma Kramer in Pfullendorf im Wind, zahlreiche Transparente wurden hochgehalten, Pfiffe und „Buh“-Rufe ertönten laut vor dem Gebäude. Die IG Metall hatte zum