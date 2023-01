Das Symphonieorchester aus Lemberg begeistert beim Neujahrskonzert in Pfullendorf. Die Werkauswahl bietet für jeden Geschmack etwas.

Da waren auch die Skeptiker überrascht, als sich die Stadthalle bis zum Konzertbeginn am Abend des Neujahrstages nahezu gefüllt hatte. Die oft gehörte Ansicht, dass man es in der Linzgaustadt „nicht so mit der Klassik hat“, wurde