Pfullendorf vor 12 Stunden

Mit heimischen Gemüse gesund durch den Winter

Auch jetzt gibt es noch Frischgemüse zu kaufen. Christel und Robert Streicher geben Tipps. Sie betreiben seit Anfang der 1990er Jahre einen Gemüsehandel in der Region, unter anderem die Obst-Scheune in Aach-Linz bei Pfullendorf. Ihr Hof ist in Afterholdenber-Egg in der Gemeinde Herdwangen-Schönach. Gerade werden alte Sorten wie Haferwurzel und Kerbelknolle wiederentdeckt, aber auch neue Sorten wie Kohlröschen, eine Züchtung aus Rosenkohl und Grünkohl.