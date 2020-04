von Stefanie Lorenz

Die Musikschule Pfullendorf hat sich auf die aktuelle Krisensituation gut einstellt. Wie Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte, können die Musikschüler ihren Unterricht derzeit auf digitalen Plattformen fortsetzen – von Skype über Face-Time bis hin zu WhatsApp und anderen Anbietern von Videokonferenzen.

Absprachen mit den Eltern wegen des Datenschutzes

„Hierzu waren im Vorfeld entsprechende Absprachen mit den Eltern erforderlich, etwa wegen des Datenschutzes“, erläutert Thomas Stöhr. Derweil müssen für den Musikschulunterricht in diesem Monat keine Gebühren bezahlt werden. „Wie auch bei den Kindergartengebühren setzen wir die Zahlungen aus“, sagt Hauptamtsleiter Simon Klaiber. Der Gemeinderat Pfullendorf werden zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob die Gebühren nur gestundet sind oder ganz erlassen werden.

Derzeit finden keine Proben statt, auch nicht beim Jugendblasorchester, hier bei einem Konzert im vergangenen Frühjahr. Das Frühjahrskonzert im April wurde abgesagt. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Die Musikschule Pfullendorf war zum 17. März geschlossen worden. „Dadurch befinden wir uns in einer außergewöhnlichen, nie dagewesenen Situation, die entsprechend auch außergewöhnliche Maßnahmen und Verständnis erfordert“, sagt Thomas Stöhr.

Die Solidarität der Musikschule und ihrer Mitarbeiter sei gefragt, wenn es darum gehe, die Ziele der derzeitigen Schutzverordnungen, nämlich Zeit zu gewinnen und die Kurve der Neuinfektionen bestmöglich abzuflachen, zu erreichen. „Das heißt, alle unsere Lehrkräfte sind während der Schließzeit vom Unterricht ‚face to face‘ freigestellt“, erläutert der Musikschulleiter.

„Hausaufgaben“ für die Musikschüler

Die Schüler hätten nun sicher mehr Zeit, selbst am Instrument zu üben. Um trotzdem ein gewisses Maß an vertrauter Struktur zu bieten und Verbindlichkeit aufrechtzuerhalten, habe er die Kollegen gebeten, wie in den allgemeinbildenden Schulen den Schülern „Hausaufgaben“ zu geben, damit die Zeit sinnvoll überbrückt werden könne. Daneben gibt es den schon erwähnten Unterricht per Skype & Co., bei dem die Schüler – am besten zur gewohnten Unterrichtszeit – vom Musiklehrer kontaktiert würden, um auf diesem Weg trotzdem an den Instrumenten unterrichtet zu werden.

Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr und sein Team setzen auf digitalen Unterricht. | Bild: Reinhard Rapp

Möglich sei auch ein Unterricht am Telefon, dabei könne allerdings nicht auf bestimmte Aspekte, wie Haltung und Atmung eingegangen werden. „Andere Dinge, wie Rhythmus oder auch Musiktheorie, sind jedoch durchaus korrigierbar“, schildert der Musikdirektor. Per Skype oder Facetime bieten sich natürlich darüber hinausgehende Möglichkeiten für die Musiklehrer.

Aus der Not eine Tugend machen

„Wir nutzen dies im Rahmen unserer Möglichkeiten und pädagogischer Sinnhaftigkeit“, betont Thomas Stöhr. Obwohl alle physischen Abstand zueinander halten, sei es wichtig, dass man als Musikschule solidarisch sei, mental zusammenrücke, sich telefonisch oder digital austausche. „Wir versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen, indem wir auch neue Wege erforschen, die der aktuellen Situation angemessen sind“, sagt Stöhr.

Proben und Konzert finden nicht statt

Abgesagt wurden die Proben mit der Stadtmusik und dem Jugendblasorchester. Auch das für den 25. April geplante Frühjahrskonzert wird nicht stattfinden, wie Thomas Stöhr mit Bedauern mitteilte.