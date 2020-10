von Karlheinz Fahlbusch

Diesmal starten wir in Mengen zu einer Tour auf den Spuren der Kelten. Vom Bahnhof aus fahren wir ein paar Meter auf dem Gehweg links der Straße in Richtung Herbertingen. Beim Stellwerkshäuschen gabelt sich der Weg und führt über eine Brücke nach Herbertingen. Wir halten uns links und fahren unter der Brücke der Bundesstraße hindurch, passieren einen Kreisverkehr und sehen vor uns schon Blochingen, das wir auf ebener Strecke auf dem Radweg links der Straße erreichen.

Eckdaten der Tour Länge rund 23 Kilometer ab Mengen Dauer ohne Pausen und Besichtigungen: eine gute Stunde Höhenmeter 90 Wegbeschaffenheit überwiegend asphaltiert. Waldwege sind sehr gut befahrbar. Entdecken mehrere Grabhügel, Freilichtmuseum Heuneburg, Heuneburgmuseum, Kirchen in Blochingen, Heudorf und Hundersingen Einkehrmöglichkeiten Brauereigaststätte „Adler“ in Hundersingen: gutbürgerliche Küche mit schwäbischen Gerichten und frisch gezapfte Biere aus der hauseigenen Brauerei

In der Ortsmitte führt eine Brücke über den Mühlbach. Am 18. Mai 1816 schwoll dieser infolge schwerer Regenfälle so sehr an, dass er das Rathaus, das Schulhaus und vier Privathäuser fortriss, vier Menschen starben.

Bei Blochingen treffen wir erstmals auf die Donau. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Das als „Blochinger Sintflut“ bekannt gewordene Ereignis wurde in der Blochinger Narrenfigur der Wassermänner und Bloigeweible thematisiert. Rechts sehen wir die 1820 erbaute Pfarrkirche St. Pelagius, in die man einen Blick werfen sollte.

Unser Weg führt uns aber nicht den Berg hoch in Richtung Beuren, sondern in Richtung Heudorf. Nach der scharfen Linkskurve biegen wir rechts in den Klösterleweg ab und folgen dem Radweg, der sich schon bald gabelt.

Bei so vielen Schildern fällt die Entscheidung schwer. Trotzdem: Wir biegen in den Klösterleweg ein. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Auf idyllischer und autofreier Strecke erreichen wir den Nachbarort. Wo der Haldenweg rechts abzweigt, verlassen wir die Bachstraße und radeln den Berg hoch. Rechts befindet sich die Kirche St. Petrus und Paul.

St. Peter und Paul prägt das Ortsbild von Heudorf. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Auf der Kuppe angekommen, sehen wir einen ehemaligen Burghügel, vor dem wir dann links abbiegen. Nun geht es immer in Richtung Hundersingen, wobei wir die Staatsdomäne Dollhof (erste urkundliche Erwähnung 1251) links liegen lassen.

Die Staatsdomäne Dollhof wurde bereits um das Jahr 1200 erstmals erwähnt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Nach wenigen Kilometern folgen wir der Beschilderung nach Heiligkreuztal und biegen links in den Wald ab. Beim kleinen Parkplatz (Beschilderung Äbtissenweg) geht es rechts und wir sehen bald den „Hohmichele“. Mit einem Durchmesser von 85 Metern und einer Höhe von 13,5 Metern ist der Grabhügel aus der späteren Hallstadtzeit einer der größten Mitteleuropas. Im Zentrum des Hügels fanden Ausgräber eine ebenerdige, mit Eichenbohlen ausgekleidete Holzbohlenkammer, in der ein Mann und eine Frau beigesetzt waren.

Grabhügel mitten im Wald | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Im Umfeld befinden sich mehrere Grabhügel und eine Keltenschanze mit ausführlichen Infotafeln.

Antiker Friedhof: Grabhügelgruppe in Sichtweite der Heuneburg | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Durch den Wald geht es jetzt auf unbefestigtem Weg in Richtung Heuneburg, die mittlerweile als die vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot erwähnte Keltenstadt Pyrene angesehen wird. Für eine Besichtigung sollte man sich Zeit nehmen. Für Fahrräder gibt es beim Parkplatz Vorrichtungen, an denen man sie anschließen kann.

Beim Freilichtmuseum kann man sein Fahrrad abstellen und abschließen. Von hier aus sind die Füße gefragt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Von der Heuneburg fahren wir auf der Landstraße in Richtung Hundersingen und biegen nach einer Rechtskurve links in einen geteerten Weg ab, der zu einem Hügel mit einem großen Kreuz führt. Es handelt sich um die „Baumburg“. Wo wir auf die Ortsstraße stoßen, steht rechts das Heuneburgmuseum mit zahlreichen Fundstücken aus der Keltenzeit.

Auch in der Ortsmitte von Hundersingen kann man im Heuneburgmuseum viel entdecken. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Nach einem Besuch fahren wir die Ortsstraße hinunter. Wegen extremem Gefälle sollten wir die Abkürzung „Mohrhalde“ meiden. Doch vorher lohnt sich ein Abstecher in die monumentale Ortskirche.

Die Martinskirche in Hundersingen nennt man wegen der Bauweise auch Kathedrale „en miniature“. Sie wurde in den Jahren von 1905 bis 1906 im Stil der Neuromanik gebaut und ist dem sogenannten Historismus zuzuordnen. Von hier hat man auch einen wunderschönen Bilck auf das Donautal. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Nach der Donaubrücke biegen wir rechts ab und fahren aus dem Ort. An der Gabelung halten wir uns rechts Richtung Blochingen und radeln durch eine wunderbare Landschaft.

Radeln in freier Natur ist ein Freizeitspaß, der auch noch gesund ist. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

An der Donaubrücke unterhalb von Beuren machen wir kurz Pause.

Die Beurener Donaubrücke ist ein echter Geheimtipp für eine Pause. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Wir kommen am Donaurenaturierungsgebiet vorbei und erreichen die Straße nach Blochingen, die wir überqueren, um dem Radweg zum Ausgangspunkt zu folgen.

